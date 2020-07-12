Сульшер не боится, что Гринвуд перегорит

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что он подвергает 18-летнего нападающего Мейсона Гринвуда чрезмерной нагрузке.

Гринвуд выходил в стартовом составе на четыре из пяти матчей "Юнайтед" после коронавирусной паузы, а посреди этой недели против "Астон Виллы" забил свой 16-й гол в этом сезоне.



Сульшер не боится, что Гринвуд может перегореть, хотя и признает, что в будущем ему нужно будет контролировать форму юниора.



"В этом возрасте у него так много энергии, он не знает страха и просто хочет играть в футбол. Если мы устроим выходной, он, наверное, пойдет играть в футбол с друзьями".



"Я не переживая по поводу нагрузки на Мейсона в этом сезоне, но мы, конечно, должны присматривать за ним на протяжении его карьеры".



"Он великолепный парень, с ним приятно работать, и он просто обожает играть. Он пожинает плоды своей упорной работы", — цитирует Сульшера Sky Sports.