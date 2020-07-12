"Сити" может продлить контракт с Агуэро до 2022 года

"Манчестер Сити" может предложить нападающему Серхио Агуэро продлить свое пребывание на "Этихад" до 2022 года.

Как известно, действующий контракт Агуэро истекает в июне 2021. Ранее ожидалось, что по окончании следующего сезона Серхио вернется в родной "Иденпендьенте".



Однако Габриэль Жезус до сих пор не убедил главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу, что готов стать преемником Агуэро, а вдобавок "горожане" не имеют какого-либо явного фаворита на трансферном рынке для замены Серхио через год.



В данный момент Агуэро отсутствует с травмой колена, но если в следующем сезоне Серхио продолжит регулярно забивать голы, "Сити" может попытаться уговорить 32-летнего аргентинца продлить свой контракт на один год.



Добавим, в 32 матчах этого сезона Агуэро забил 23 гола. В среднем лучший бомбардир в истории "Сити" поражал ворота каждые 92 минуты.