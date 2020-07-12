Фернандеш уверен, что честно заработал пенальти против "Виллы"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что он честно заработал пенальти в матче против "Астон Виллы".

В минувший четверг "Юнайтед" отпраздновал победу 0:3 на "Вилла Парк", и именно Фернандеш открыл счет в этом матче, реализовав пенальти, который сам же и заработал.

Рефери Джонатан Мосс указал на 11-метровую отметку, посчитав, что Эзри Конса нарушал правила на Фернандеше, который пытался развернуться на 180 градусов на границе штрафной.

Система VAR поддержала решение Мосса о пенальти, хотя позже Премьер-Лига подтвердила, что это была ошибка. На самом деле это Фернандеш нарушал правила на Консе, вонзив свои шипы в голень Эзри, но Бруну не соглашается с официальной версией.

"Это был пенальти, и рефери увидел там пенальти. Там был обычный контакт. Я не провоцировал контакт, я едва вернул себе мяч и сделал первое касание".

"Парень пытался отобрать мяч, но оставил ноги внизу, а мне было некуда девать ноги, и я был вынужден упасть".

"Я пошел на него, а он пошел на меня. Это был нормальный контракт, но для рефери это был пенальти. Я рад, что мы забили и открыли счет. Хотя у каждого может быть свое мнение", — сообщил Фернандеш Sky Sports.


Метки Астон Вилла, видео, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. sterlyad 12.07.2020 07:58 # sterlyad
    Один пенальти на 26 секунде финала лч стоит 10 липовых в чемпионате.
    Я, как и все фанаты ливерпуля, безмерно ему благодарен.

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  2. chelsiukpro 12.07.2020 07:30 # chelsiukpro
    Ну накуй...

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