Фернандеш уверен, что честно заработал пенальти против "Виллы"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что он честно заработал пенальти в матче против "Астон Виллы".

В минувший четверг "Юнайтед" отпраздновал победу 0:3 на "Вилла Парк", и именно Фернандеш открыл счет в этом матче, реализовав пенальти, который сам же и заработал.



Рефери Джонатан Мосс указал на 11-метровую отметку, посчитав, что Эзри Конса нарушал правила на Фернандеше, который пытался развернуться на 180 градусов на границе штрафной.



Система VAR поддержала решение Мосса о пенальти, хотя позже Премьер-Лига подтвердила, что это была ошибка. На самом деле это Фернандеш нарушал правила на Консе, вонзив свои шипы в голень Эзри, но Бруну не соглашается с официальной версией.



"Это был пенальти, и рефери увидел там пенальти. Там был обычный контакт. Я не провоцировал контакт, я едва вернул себе мяч и сделал первое касание".



"Парень пытался отобрать мяч, но оставил ноги внизу, а мне было некуда девать ноги, и я был вынужден упасть".



"Я пошел на него, а он пошел на меня. Это был нормальный контракт, но для рефери это был пенальти. Я рад, что мы забили и открыли счет. Хотя у каждого может быть свое мнение", — сообщил Фернандеш Sky Sports.



