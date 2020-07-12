35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 12 июля, четырьмя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 14:00



Два поражения подряд слегка отбросили "Вулверхэмптон" назад, однако осечка "Челси" накануне дает "волкам" возможность вернуться в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. "Эвертон" едва ли может рассчитывать даже на Лигу Европы, а из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге выиграл только два — против команд из зоны вылета. "Волки" ни разу не выиграли в четырех последних домашних встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги.



Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре сможет сыграть, несмотря на очередной вывих плеча. Педру Нету залечил свою болячку.



В лазарете "Эвертона" остаются Фабиан Дельф, Жан-Филипп Гбамен и Тео Уолкотт. Мейсон Холгейт и Андре Гомеш под вопросом.



АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:15



Для "Астон Виллы", набравшей только два очка из 30 последних, во многом все уже решено — вылет в Чемпионшип неминуем. "Кристал Пэлас" просто доигрывает сезон, потерпев четыре поражения подряд. "Вилланы" уступили лишь однажды в семи последних домашних встречах с "орлами" в рамках Премьер-Лиги — 0:1 в декабре 2013.



Седьмой матч подряд с травмой ахилла пропустит защитник "Астон Виллы" Бьорн Энгелс. Мэтт Таргетт залечил заднюю поверхность бедра.



"Кристал Пэлас" посреди недели потерял с травмой Гари Кэхилла, компанию которому в лазарете составит Джеймс Томкинс, но Мартин Келли уже здоров.



ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 18:30



Обе северолондонские команды располагаются в середине таблицы и являются аутсайдерами борьбы за попадание в Лигу Чемпионов. "Тоттенхэм" в своем предыдущем матче не нанес ни одного удара в створ ворот "Борнмута". "Арсенал" выиграл три выездных поединка подряд в Премьер-Лиге не пропустив в них ни одного гола, — впервые с мая 2013. "Шпоры" ни разу не уступили в пяти последних домашних встречах с "канонирами" в рамках чемпионата.



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Эрик Дайер дисквалифицирован.



У "Арсенала" своя дисквалификация — нападающего Эдди Нкетиа, удаленного против "Лестера". Бернд Лено, Калум Чемберс, Пабло Мари и Габриэль Мартинелли травмированы.



БОРНМУТ — ЛЕСТЕР 21:00



Безголевая ничья с "Тоттенхэмом" прервала серию "Борнмута" из пяти поражений подряд, но дела "вишенок" по-прежнему очень плохи, а их шансы спастись — исключительно математические. Для "Лестера" это возможность вернуться на третье место в таблице. "Лисы" выиграли обе последних встречи с "Борнмутом" в Премьер-Лиге, хотя до этого не знали побед в семи поединках подряд.



Против "Тоттенхэма" "Борнмут" потерял с травмой головы защитника Адама Смита. Стив Кук и Дэвид Брукс под вопросом.



В "Лестере" не ожидают, что Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон поправятся к воскресенью. Рикарду Перейра вернется еще не скоро.