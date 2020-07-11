"Сити" забил "Брайтону" пять безответных мячей

"Манчестер Сити" одержал вторую победу подряд со счетом 0:5, на сей раз огорчив "Брайтон", и благодаря этому результату гарантировал себе второе место по итогам сезона Премьер-Лиги.

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер поменял ровно половину полевых игроков относительно поражения от "Ливерпуля" в среду. Влились в команду Бернардо, Мартин Монтойя, Ив Биссума, Аарон Муй и Аарон Коннолли.



Хосеп Гвардиола сделал на одну перестановку больше, полностью сменив линию обороны "горожан", куда были снаряжены Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия и Бенжамен Менди. Бернарду Силва и Рахим Стерлинг расположились выше.



"Сити" сразу же взял мяч под свой контроль и принялся диктовать игру. "Брайтон" продержался только 20 минут, по истечении которых Стерлинг нанес удар с подступов к штрафной в притирку со штангой — 0:1.



Гости продолжили давить и на 36-й минуте едва не удвоили свое преимущество. Срикошетивший от Льюиса Данка удар Габриэля Жезуса пришелся в перекладину.



Однако на 44-й минуте Жезус все же добился своего, на дальней штанге подправив мяч в ворота после подачи углового и скидки головой от Родри — 0:2.



В начале второго тайма "горожане" положили еще парочку голов. Сперва Стерлинг головой на дальней штанге замкнул мягкую подачу Рияда Махреза — 0:3. А затем Жезус и Бернарду Силва наказали голкипера "Брайтона" Мэта Райна, выпустившего мяч из рук в безобидной ситуации — 0:4.



На этом игра до предела успокоилось, но превосходство "Сити" по-прежнему не вызывало никаких вопросов. Окончательный счет был установлен на 81-й минуте, когда Стерлинг поборолся с двумя защитниками и, уже падая, головой послал мяч между ног голкиперу — 0:5.



Голкипер Мэт Райан и "Брайтон" в целом были не на высоте в этом матче. "Чайки" не только не оказали сопротивления, но и вдоволь наошибались, позволив "Сити" одержать сверхкомфортную победу.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче