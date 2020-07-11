Лэмпард: "Шеффилд Юнайтед" был лучше нас"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что его команда была заслуженно бита "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0.

В субботу "синие" потерпели неожиданное поражение в гостях у новичка Премьер-Лиги, поставив под вопрос свое дальнейшее пребывание в топ-4.

Лэмпард требует от своей команды быстро сделать выводы и больше не позволять такого отношения к матчам в остатке сезона.

"Они были лучше нас. В плане физической готовности, в плане мышления, в плане розыгрыша мяча. В таком случае ты проигрываешь матч. Они оказались сильнее нас".

"Находясь на стадионе, ты чувствуешь и слышишь каждый голос, и я мог слышать лишь голоса "Шеффилд Юнайтед". У них хорошая команда. Если ты приедешь сюда и сыграешь ниже этого уровня, будет то, что случилось с нами".

"Мы действовали слишком медленно и не подключали своих вингеров в игру. Мы пытались взять игру под свой контроль и не могли. Мы не угрожали их воротам".

"Пропуская второй гол, ты усложняешь себе жизнь. Это расстраивает. Мы наделали ошибок. Ты постоянно анализируешь весь сезон, чтобы двигаться вперед, и нам нужно быстро с этим разобраться ради борьбы за место в топ-4. Я многому научился сегодня и не забуду это".

"Сегодня я переживаю не за место в топ-4. Я переживаю за нашу игру. Давайте посмотрим, какие выводы мы сделаем к матчу с "Норвичем". Мы не можем отнестись к "Норвичу", "Манчестер Юнайтед" или "Вулверхэмптону", как отнеслись к матчу сегодня", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 727

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mansoor 11.07.2020 23:20 # mansoor
    Большой ошибкой Лэмпа стала атакующая игра с владением, если бы дали мяч покатать Шеффильду и обороняться всей командой, они бы ничего не создали бы, они заточены на оборону и быструю контратаку. Владение 75% против 25% Шеффильда. Их лучший бомбардир забил 6 голов в АПЛ сначала сезона, они не умеют созидать. На те же грабли наступали Барселона против Рубина и Селтика, и Бавария против Ростова.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: