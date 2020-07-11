Защитник "Наполи" Калиду Кулибали призвал не ждать его в Премьер-Лиге этим летом.

В последнее время возобновились слухи о возможном отъезде Кулибали из Неаполя. Калиду сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также в ПСЖ и "Барселону".



Однако 29-летний сенегалец никуда не собирается и даже готов провести в "Наполи" остаток своей карьеры.



"В футболе никогда не знаешь, что случится. Я никогда не разговаривал с "Наполи" насчет своего ухода. Если нам нужно будет найти решение, мы найдем, но мы никогда не касались темы трансферного рынка".



"Я тоже читал в газетах истории насчет моего будущего. Но я лишь хочу думать об игре в футбол. Я на 100 процентов предан "Наполи", и мне надоело, что меня каждый день сватают в тот или иной европейский клуб".



"Давайте посмотрим, что решит наш президент, и если он предложит продлить мой контракт, это позволит мне завершить свою карьеру здесь".



"В данный момент у меня остается еще три года по контракту, и я не помышляю ни о чем другом, кроме "Наполи", — сообщил Кулибали La Gazzetta dello Sport.