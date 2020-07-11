Кулибали призвал не ждать его в Премьер-Лиге

Калиду Кулибали Защитник "Наполи" Калиду Кулибали призвал не ждать его в Премьер-Лиге этим летом.

В последнее время возобновились слухи о возможном отъезде Кулибали из Неаполя. Калиду сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также в ПСЖ и "Барселону".

Однако 29-летний сенегалец никуда не собирается и даже готов провести в "Наполи" остаток своей карьеры.

"В футболе никогда не знаешь, что случится. Я никогда не разговаривал с "Наполи" насчет своего ухода. Если нам нужно будет найти решение, мы найдем, но мы никогда не касались темы трансферного рынка".

"Я тоже читал в газетах истории насчет моего будущего. Но я лишь хочу думать об игре в футбол. Я на 100 процентов предан "Наполи", и мне надоело, что меня каждый день сватают в тот или иной европейский клуб".

"Давайте посмотрим, что решит наш президент, и если он предложит продлить мой контракт, это позволит мне завершить свою карьеру здесь".

"В данный момент у меня остается еще три года по контракту, и я не помышляю ни о чем другом, кроме "Наполи", — сообщил Кулибали La Gazzetta dello Sport.


Метки Кулибали, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dallaslp 11.07.2020 22:34 # dallaslp
    типичное вью, коих видали тысячи. А заголовок такой будто все мосты сожжены.
    давайте подождем и посмотрим, что произойдет

    (ответить)

  2. nehta 11.07.2020 22:25 # nehta
    Если не 3,14здабол, а реально останется в Наполи, то ещё не всё потеряно для футбола и преданность клубу не просто звук.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: