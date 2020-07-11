"Челси" опозорился в Шеффилде

"Челси" рискует покинуть топ-4 Премьер-Лиги по итогам тура после шокирующего поражения 3:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".

Относительно минимальной победы над "Вулверхэмптоном" посреди недели в стартовом составе "Шеффилд Юнайтед" появился выздоровевший Дэвид Макголдрик, заменив капитана Билли Шарпа.



У "синих" вернулись в команду Жоржиньо и Тэмми Абрахэм, заменив Билли Гилмора и Жиру.



Матч начался довольно бодро — в основном благодаря стараниям "Шеффилд Юнайтед", который ничуть не тушевался своего соперника и смело атаковал.



На 18-й минуте хозяева нащупали слабину в обороне "Челси". Мейсон Маунт ошибся с выходом из своей штрафной, в результате последовала вторая волна атаки. И хотя Кепа Аррисабалага рукой остановил удар Оли Макберни с рикошетом, никто не помешал Дэвиду Макголдрику сыграть на добивании — 1:0.



Гости пошли отыгрываться, но, не создав ни момента, пропустили второй на 33-й минуте после простецкой комбинации "клинков". Энда Стивенс навесил с левого фланга, а Макберни опередил Курта Зума и головой послал мяч в ближний угол ворот — 2:0.



В остатке первого тайма "Челси" наиграл только на дальний удар Риса Джеймса, который заставил голкипера "Шеффилда" Дина Хендерсона совершить хороший сейв.



После перерыва в атаке "синих" появилось больше мысли, однако хозяева сосредоточились на удержании своего преимущества и делали это весьма неплохо.



У "Челси" были какие-то единичные моменты, но серьезных проблем Хендерсон не испытывал. А на 77-й минуте все стало окончательно ясно. Пытаясь прервать прострел Лиса Муссе на Бена Осборна внутри штрафной, Антонио Рюдигер как на блюдечке выложил мяч на Макголдрика, который с линии штрафной расстрелял Кепу — 3:0.



На 82-й минуте Муссе мог сделать счет просто неприличным, но, убежав один на один с Кепой, не попал в ворота.



"Челси" откровенно провалил матч. С такой ужасной игрой в обороне на путевку в Лигу Чемпионов рассчитывать сложно, а атака на сей раз не выручила. "Синие" пока третьи, но по итогам тура могут опуститься за пределы топ-4 Премьер-Лиги.



"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матч