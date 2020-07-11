"Челси" опозорился в Шеффилде

Дэвид Макголдрик "Челси" рискует покинуть топ-4 Премьер-Лиги по итогам тура после шокирующего поражения 3:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".

Относительно минимальной победы над "Вулверхэмптоном" посреди недели в стартовом составе "Шеффилд Юнайтед" появился выздоровевший Дэвид Макголдрик, заменив капитана Билли Шарпа.

У "синих" вернулись в команду Жоржиньо и Тэмми Абрахэм, заменив Билли Гилмора и Жиру.

Матч начался довольно бодро — в основном благодаря стараниям "Шеффилд Юнайтед", который ничуть не тушевался своего соперника и смело атаковал.

На 18-й минуте хозяева нащупали слабину в обороне "Челси". Мейсон Маунт ошибся с выходом из своей штрафной, в результате последовала вторая волна атаки. И хотя Кепа Аррисабалага рукой остановил удар Оли Макберни с рикошетом, никто не помешал Дэвиду Макголдрику сыграть на добивании — 1:0.

Гости пошли отыгрываться, но, не создав ни момента, пропустили второй на 33-й минуте после простецкой комбинации "клинков". Энда Стивенс навесил с левого фланга, а Макберни опередил Курта Зума и головой послал мяч в ближний угол ворот — 2:0.

В остатке первого тайма "Челси" наиграл только на дальний удар Риса Джеймса, который заставил голкипера "Шеффилда" Дина Хендерсона совершить хороший сейв.

После перерыва в атаке "синих" появилось больше мысли, однако хозяева сосредоточились на удержании своего преимущества и делали это весьма неплохо.

У "Челси" были какие-то единичные моменты, но серьезных проблем Хендерсон не испытывал. А на 77-й минуте все стало окончательно ясно. Пытаясь прервать прострел Лиса Муссе на Бена Осборна внутри штрафной, Антонио Рюдигер как на блюдечке выложил мяч на Макголдрика, который с линии штрафной расстрелял Кепу — 3:0.

На 82-й минуте Муссе мог сделать счет просто неприличным, но, убежав один на один с Кепой, не попал в ворота.

"Челси" откровенно провалил матч. С такой ужасной игрой в обороне на путевку в Лигу Чемпионов рассчитывать сложно, а атака на сей раз не выручила. "Синие" пока третьи, но по итогам тура могут опуститься за пределы топ-4 Премьер-Лиги.

"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матч


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. asnural 11.07.2020 22:28 # asnural
    Легендарный капитан «Челси» Деннис Уайз считает, что Фрэнк Лэмпард является очень жестким тренером, который может заставить ментально сломаться любого футболиста, но это в будущем сделает их только сильнее.

    «Имею честь наблюдать за рождением новой «звезды» в тренерском цехе и наконец-то с английским паспортом. Это очень важно для нашего футбола, потому что так уж сложилось, что самые успешные клубы последних лет добивались побед с иностранцами у руля клуба. Я не против иностранных специалистов, они привносят в наш футбол что-то новое, как это сделал Моуринью, Конте или Клопп, но я также хочу видеть среди успешных менеджеров из Англии»

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  2. gormartin 11.07.2020 22:27 # gormartin
    завтра как это уже было раньше безвиз неожиданно станет болельщиком Сити, Я ОРУУУ какой же безвиз даун

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  3. ilovemanutd 11.07.2020 22:27 # ilovemanutd
    МЮ обязаны не просрать такую возможность. Не ради ЛЧ, а ради денег от ЛЧ и abibas

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  4. gormartin 11.07.2020 22:24 # gormartin
    Я же говорил запомните 3членси ваше место №6

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  5. scholes22 11.07.2020 22:23 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  6. griezmann 11.07.2020 22:23 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  7. gormartin 11.07.2020 22:21 # gormartin
    Я ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ЛОХИ

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  8. thegodfather 11.07.2020 22:20 # thegodfather
    Сабботирую матчи пенсов, когда крист в основе.
    Кек

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  9. lovrentiy 11.07.2020 22:16 # lovrentiy
    Кто подскажет, какой фильмец глянуть?

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  10. nurba44 11.07.2020 22:15 # nurba44
    ____________________________Дырка_______________________
    Джеймс____Черные Дырки___Датская дырка_____АспилиХуета

    Таак, пинсам срочно нужен Хаверц

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  11. skychnie-oboi 11.07.2020 22:14 # skychnie-oboi
    Все стали забывать что ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН - а мы носим PRADA!

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  12. thegodfather 11.07.2020 22:13 # thegodfather
    Борнмут завтра даст бой лестеру. Но ничейка лестеру даже уже поможет в 4ку зайти...тот всос вх, когда могли ничью забрать еще аукнется.

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  13. superperez101 11.07.2020 22:12 # superperez101
    за брайтон притопить чтоли
    у них там негритенок нормальный есть, Лэмпти, только не в старте чтото

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  14. xin 11.07.2020 22:08 # xin
    Заебись, ой как заебись ахахахахха

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  15. contrario 11.07.2020 22:08 # contrario
    Хэмилтон опять показал всем кто папа Формулы 1, новая для всех трасса, лютый дождь, и привёз всем второму 1,2 сек., напарнику на таком же болиде так вообще все 1,5

    после Сенны лучший в истории, хоть и негр

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  16. great-alexander 11.07.2020 22:06 # great-alexander
    Чёлси будет в 4ке и возьмёт КА унизив мью в полуфинале.этот плохой матч перезапустит Челси! А все псевдофаны будут унижены и находу переобуются в конце сезона!!!

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  17. scholes22 11.07.2020 22:06 # scholes22
    Куда пропал шлюш?? Я переживаю

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  18. thegodfather 11.07.2020 22:04 # thegodfather
    Какие же все-таки пенсы топарики. Уже 100 коммов. На фапле так никто не собирает, факт.

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  19. lodi 11.07.2020 22:02 # lodi
    ларго давай пообщаемся,представь что я твой мужик,можешь говорить всё что хочешь,выговорись

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  20. gerrard08 11.07.2020 22:02 # gerrard08
    А пенсы че с похмела вышли? Че тож апл выиграли?

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