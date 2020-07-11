"Челси" опозорился в Шеффилде
"Челси" рискует покинуть топ-4 Премьер-Лиги по итогам тура после шокирующего поражения 3:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".
Относительно минимальной победы над "Вулверхэмптоном" посреди недели в стартовом составе "Шеффилд Юнайтед" появился выздоровевший Дэвид Макголдрик, заменив капитана Билли Шарпа.
У "синих" вернулись в команду Жоржиньо и Тэмми Абрахэм, заменив Билли Гилмора и Жиру.
Матч начался довольно бодро — в основном благодаря стараниям "Шеффилд Юнайтед", который ничуть не тушевался своего соперника и смело атаковал.
На 18-й минуте хозяева нащупали слабину в обороне "Челси". Мейсон Маунт ошибся с выходом из своей штрафной, в результате последовала вторая волна атаки. И хотя Кепа Аррисабалага рукой остановил удар Оли Макберни с рикошетом, никто не помешал Дэвиду Макголдрику сыграть на добивании — 1:0.
Гости пошли отыгрываться, но, не создав ни момента, пропустили второй на 33-й минуте после простецкой комбинации "клинков". Энда Стивенс навесил с левого фланга, а Макберни опередил Курта Зума и головой послал мяч в ближний угол ворот — 2:0.
В остатке первого тайма "Челси" наиграл только на дальний удар Риса Джеймса, который заставил голкипера "Шеффилда" Дина Хендерсона совершить хороший сейв.
После перерыва в атаке "синих" появилось больше мысли, однако хозяева сосредоточились на удержании своего преимущества и делали это весьма неплохо.
У "Челси" были какие-то единичные моменты, но серьезных проблем Хендерсон не испытывал. А на 77-й минуте все стало окончательно ясно. Пытаясь прервать прострел Лиса Муссе на Бена Осборна внутри штрафной, Антонио Рюдигер как на блюдечке выложил мяч на Макголдрика, который с линии штрафной расстрелял Кепу — 3:0.
На 82-й минуте Муссе мог сделать счет просто неприличным, но, убежав один на один с Кепой, не попал в ворота.
"Челси" откровенно провалил матч. С такой ужасной игрой в обороне на путевку в Лигу Чемпионов рассчитывать сложно, а атака на сей раз не выручила. "Синие" пока третьи, но по итогам тура могут опуститься за пределы топ-4 Премьер-Лиги.
"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матч
11.07.2020 21:25
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Последние комментарии:
Легендарный капитан «Челси» Деннис Уайз считает, что Фрэнк Лэмпард является очень жестким тренером, который может заставить ментально сломаться любого футболиста, но это в будущем сделает их только сильнее.
«Имею честь наблюдать за рождением новой «звезды» в тренерском цехе и наконец-то с английским паспортом. Это очень важно для нашего футбола, потому что так уж сложилось, что самые успешные клубы последних лет добивались побед с иностранцами у руля клуба. Я не против иностранных специалистов, они привносят в наш футбол что-то новое, как это сделал Моуринью, Конте или Клопп, но я также хочу видеть среди успешных менеджеров из Англии»
(ответить)
завтра как это уже было раньше безвиз неожиданно станет болельщиком Сити, Я ОРУУУ какой же безвиз даун
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МЮ обязаны не просрать такую возможность. Не ради ЛЧ, а ради денег от ЛЧ и abibas
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Я же говорил запомните 3членси ваше место №6
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
Я ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ЛОХИ
(ответить)
Сабботирую матчи пенсов, когда крист в основе.
Кек
(ответить)
Кто подскажет, какой фильмец глянуть?
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____________________________Дырка_______________________
Джеймс____Черные Дырки___Датская дырка_____АспилиХуета
Таак, пинсам срочно нужен Хаверц
(ответить)
Все стали забывать что ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН - а мы носим PRADA!
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Борнмут завтра даст бой лестеру. Но ничейка лестеру даже уже поможет в 4ку зайти...тот всос вх, когда могли ничью забрать еще аукнется.
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за брайтон притопить чтоли
у них там негритенок нормальный есть, Лэмпти, только не в старте чтото
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Заебись, ой как заебись ахахахахха
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Хэмилтон опять показал всем кто папа Формулы 1, новая для всех трасса, лютый дождь, и привёз всем второму 1,2 сек., напарнику на таком же болиде так вообще все 1,5
после Сенны лучший в истории, хоть и негр
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Чёлси будет в 4ке и возьмёт КА унизив мью в полуфинале.этот плохой матч перезапустит Челси! А все псевдофаны будут унижены и находу переобуются в конце сезона!!!
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Куда пропал шлюш?? Я переживаю
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Какие же все-таки пенсы топарики. Уже 100 коммов. На фапле так никто не собирает, факт.
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ларго давай пообщаемся,представь что я твой мужик,можешь говорить всё что хочешь,выговорись
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А пенсы че с похмела вышли? Че тож апл выиграли?
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