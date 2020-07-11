Клопп: "Это был "Ливерпуль" против Ника Поупа"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Бернли" обязан набранному очку на "Энфилде" своему голкиперу Нику Поупу.

В субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде" подопечные Клоппа создали уйму моментов, но удвоить счет после гола Энди Робертсона на 34-й минуте никак не могли. В конце концов это привело к тому, что "Бернли" вырвал ничью (1:1).



Тем не менее, Клопп доволен той игрой, которую показал "Ливерпуль", и лишь может посетовать на реализацию.



"Большей частью это была хорошая игра. Моментами это был "Ливерпуль" против Ника Поупа. Против такой организованной команды сложно создавать моменты, но мы имели супершансы".



"Однако всегда находился один парень, который хотел помешать нам, и это Ник Поуп. Благодаря ему "Бернли" оставался в игре. Они оказывали давление на нашего голкипера при угловых, да и в целом они всегда опасны при стандартах".



"Меня устроила наша игра на протяжении 80 минут. Это был, наверно, один из наших лучших матчей против "Бернли" в плане игры, однако мы не смогли забить второй, и поэтому получили только очко", — цитирует Клоппа Sky Sports.