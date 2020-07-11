Джон Терри может возглавить "Бристоль Сити"

Легенда "Челси" Джон Терри может получить свою первую самостоятельную тренерскую работу, возглавив "Бристоль Сити" из Чемпионшипа.

Субботние победы "Уотфорда" и "Вест Хэма" делают "Астон Виллу" аутсайдером борьбы за выживание в Премьер-Лиге. Команда Дина Смита находится уже в семи очках от спасительного места при четырех оставшихся матчах.



Таким образом, Терри может вернуться в Чемпионшип как ассистент Смита или попробовать себя здесь же в качестве самостоятельного специалиста.



Как утверждает Daily Mail, Терри заинтересован в работе с "Бристоль Сити" и считает, что этот клуб обладает потенциалом, чтобы достичь Премьер-Лиги.



Среди тех, кто может претендовать на должность главного тренера "Бристоль Сити", также значатся Фил Невилл, Ли Бойер и Крис Хьютон.