Зийеш провел свою первую тренировку на базе "Челси"

Хаким Зийеш Вингер Хаким Зийеш провел свою первую тренировку на базе "Челси" в Кобхэме.

Напомним, "синие" согласовали приобретение Зийеша у "Аякса" ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов еще в феврале.

Остановленный в марте сезон Эредивизии было решено аннулировать, поэтому Хаким имел более чем достаточно времени, чтобы отдохнуть.

Зийеш решил начать подготовку к своему первому английскому сезону заблаговременно и сегодня впервые был замечен в тренировочном костюме "Челси" в Кобхэме. На базе Хакима, среди прочих, поприветствовал технический советник клуба Петр Чех, сообщает Sky Sports.

Пока что 27-летний алжирец, зарегистрированный игроком "Челси" 1 июля, будет заниматься по индивидуальной программе. В процессе главный тренер Фрэнк Лэмпард решит, когда новичок присоединится к первой команде.

Хаким Зийеш


Метки Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 19:00

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  1. mototroller 11.07.2020 19:28 # mototroller
    Велкам брат

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  2. drogba11cool 11.07.2020 19:14 # drogba11cool
    Глянем как он себя покажет в Челси, но хуже обои никто быть не может, так что уже хорошо.

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  3. gormartin 11.07.2020 19:06 # gormartin
    епать 3членси купили какого то дагестанского горного пастуха, он кроме баранов ничего в жизни не видел ,а вы ему мяч сразу суете букварь сначала ему купите и козу, чтоб ему было кого чпокать на базеПользователь получил предупреждение

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  4. chelsealondon 11.07.2020 19:06 # chelsealondon
    Топари подъехали....

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