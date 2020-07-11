Вингер Хаким Зийеш провел свою первую тренировку на базе "Челси" в Кобхэме.

Напомним, "синие" согласовали приобретение Зийеша у "Аякса" ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов еще в феврале.



Остановленный в марте сезон Эредивизии было решено аннулировать, поэтому Хаким имел более чем достаточно времени, чтобы отдохнуть.



Зийеш решил начать подготовку к своему первому английскому сезону заблаговременно и сегодня впервые был замечен в тренировочном костюме "Челси" в Кобхэме. На базе Хакима, среди прочих, поприветствовал технический советник клуба Петр Чех, сообщает Sky Sports.



Пока что 27-летний алжирец, зарегистрированный игроком "Челси" 1 июля, будет заниматься по индивидуальной программе. В процессе главный тренер Фрэнк Лэмпард решит, когда новичок присоединится к первой команде.



