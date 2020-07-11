Зийеш провел свою первую тренировку на базе "Челси"
Вингер Хаким Зийеш провел свою первую тренировку на базе "Челси" в Кобхэме.
Напомним, "синие" согласовали приобретение Зийеша у "Аякса" ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов еще в феврале.
Остановленный в марте сезон Эредивизии было решено аннулировать, поэтому Хаким имел более чем достаточно времени, чтобы отдохнуть.
Зийеш решил начать подготовку к своему первому английскому сезону заблаговременно и сегодня впервые был замечен в тренировочном костюме "Челси" в Кобхэме. На базе Хакима, среди прочих, поприветствовал технический советник клуба Петр Чех, сообщает Sky Sports.
Пока что 27-летний алжирец, зарегистрированный игроком "Челси" 1 июля, будет заниматься по индивидуальной программе. В процессе главный тренер Фрэнк Лэмпард решит, когда новичок присоединится к первой команде.
11.07.2020 19:00
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Велкам брат
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Глянем как он себя покажет в Челси, но хуже обои никто быть не может, так что уже хорошо.
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епать 3членси купили какого то дагестанского горного пастуха, он кроме баранов ничего в жизни не видел ,а вы ему мяч сразу суете букварь сначала ему купите и козу, чтоб ему было кого чпокать на базе
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Топари подъехали....
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