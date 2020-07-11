"Ливерпуль" впервые в сезоне потерял очки дома

"Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги не смог победить дома, споткнувшись о "Бернли" — 1:1.

Травмированного Джордана Хендерсона в центре поля у "красных" заменил Кертис Джонс. Вернулись в команду Энди Робертсон, Фабиньо и Садио Мане.



У "бордовых" вернулся в старт выздоровевший Крис Вуд, сменив на острие атак Матея Выдру.



"Ливерпуль" сразу же обозначил свое преимущество, но первый опасный момент создал только на 18-й минуте, когда Роберто Фирмино мягко сбросил мяч в штрафной на Мохамеда Салаха, а тот пробил с лету — Ник Поуп совершил отличный сейв в прыжке.



Вскоре "Бернли" мог ответить. Алиссон ошибся на выходе при розыгрыше соперником углового, однако Виргил Ван Дейк подстраховал своего голкипера.



На 33-й минуте Салах и Поуп во второй раз схлестнулись у ворот, но Ник снова вышел победителем из этого единоборства, внизу остановив удар египтянина.



А на 34-й минуте счет был открыт. Фабиньо словно рукой забросил мяч на дальний край вратарской, куда подключился Робертсон и пробил головой — 1:0.



В концовке тайма хозяева чуть ослабили хватку, но при этом вполне могли удвоить счет. Садио Мане оторвался от опекуна в штрафной и выстрелил под перекладину, но Поуп сыграл выше всяких похвал.



Во втором тайме "Ливерпуль" снова активизировался и принялся искать второй гол. Фирмино нанес удар в штангу, а Джонс и Салах из выгодных позиций пробили мимо.



А на 69-й минуте игра приняла неожиданный оборот. После розыгрыша стандарта Джеймс Тарковски сделал скидку головой к линии штрафной, откуда Джей Родригес нанес хлесткий удар в левый нижний угол ворот — 1:1.



Ответный гол буквально воодушевил "Бернли". Гости подтянули игру в обороне и принялись все чаще атаковать. На 87-й минуте вышедший на замену Йоханн Берг Гудмундссон едва не принес победу своей команде — за "Ливерпуль" сыграла перекладина!



В концовке "красные" не продемонстрировали особого рвения к победе. Лишь Салах еще раз попробовал пробить Поупа, но с прежним результатом.



В этом матче "Ливерпуль" подвела реализация. "Красные" справедливо открыли счет и создали уйму моментов, чтобы его удвоить, но не смогли и были за это наказаны — классика футбола.



"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче