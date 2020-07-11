"Ливерпуль" впервые в сезоне потерял очки дома

Джей Родригес "Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги не смог победить дома, споткнувшись о "Бернли" — 1:1.

Травмированного Джордана Хендерсона в центре поля у "красных" заменил Кертис Джонс. Вернулись в команду Энди Робертсон, Фабиньо и Садио Мане.

У "бордовых" вернулся в старт выздоровевший Крис Вуд, сменив на острие атак Матея Выдру.

"Ливерпуль" сразу же обозначил свое преимущество, но первый опасный момент создал только на 18-й минуте, когда Роберто Фирмино мягко сбросил мяч в штрафной на Мохамеда Салаха, а тот пробил с лету — Ник Поуп совершил отличный сейв в прыжке.

Вскоре "Бернли" мог ответить. Алиссон ошибся на выходе при розыгрыше соперником углового, однако Виргил Ван Дейк подстраховал своего голкипера.

На 33-й минуте Салах и Поуп во второй раз схлестнулись у ворот, но Ник снова вышел победителем из этого единоборства, внизу остановив удар египтянина.

А на 34-й минуте счет был открыт. Фабиньо словно рукой забросил мяч на дальний край вратарской, куда подключился Робертсон и пробил головой — 1:0.

В концовке тайма хозяева чуть ослабили хватку, но при этом вполне могли удвоить счет. Садио Мане оторвался от опекуна в штрафной и выстрелил под перекладину, но Поуп сыграл выше всяких похвал.

Во втором тайме "Ливерпуль" снова активизировался и принялся искать второй гол. Фирмино нанес удар в штангу, а Джонс и Салах из выгодных позиций пробили мимо.

А на 69-й минуте игра приняла неожиданный оборот. После розыгрыша стандарта Джеймс Тарковски сделал скидку головой к линии штрафной, откуда Джей Родригес нанес хлесткий удар в левый нижний угол ворот — 1:1.

Ответный гол буквально воодушевил "Бернли". Гости подтянули игру в обороне и принялись все чаще атаковать. На 87-й минуте вышедший на замену Йоханн Берг Гудмундссон едва не принес победу своей команде — за "Ливерпуль" сыграла перекладина!

В концовке "красные" не продемонстрировали особого рвения к победе. Лишь Салах еще раз попробовал пробить Поупа, но с прежним результатом.

В этом матче "Ливерпуль" подвела реализация. "Красные" справедливо открыли счет и создали уйму моментов, чтобы его удвоить, но не смогли и были за это наказаны — классика футбола.

"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 18:55

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Последние комментарии:




  1. contrario 11.07.2020 19:35 # contrario
    играют в раза 1,5 быстрее чем в матче ЛФК Бернли.

    накуй эти товарняки.

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  2. scholes22 11.07.2020 19:31 # scholes22
    Ахахахахаххахах, ми побьем рекорд Сити!
    Вы только побьете рекорд по сосанию хуев)))

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  3. liverfun 11.07.2020 19:23 # liverfun
    Обидно провести такой сильный матч и получить лишь ничью, очень круто сыграли гомез с робертсоном, остальные средне, реализация вообще пздц.
    Спорю, что бернли не выйграет в остатке сезона ни одного матча, всю удачу сегодня потратили.
    А так ливерпулю бы чуть спокойнее играть, включаясь только в некоторые отрезки игры
    Клопп топ

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  4. thegodfather 11.07.2020 19:22 # thegodfather
    Кристенсен в основе.... Понимаю

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  5. mc-od 11.07.2020 19:16 # mc-od
    С отскоком, княгини! ))

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  6. lovrentiy 11.07.2020 19:14 # lovrentiy
    По сути нет Хендо, нет игры.

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  7. gandalf 11.07.2020 19:14 # gandalf
    азваззавзххахвххва xyu вам картонный а не рекорд КОРОЛЕЙ)))

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  8. dragonishka 11.07.2020 19:13 # dragonishka
    Бернли хороший сезон проводят

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  9. lovrentiy 11.07.2020 19:12 # lovrentiy
    Да ваще пох.

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  10. grummer 11.07.2020 19:12 # grummer
    хочу отметить, что пользователь сайта fapl.ru под никнеймом sterlyad очень доставляется. надеюсь, что он будет продолжать заниматься творчеством

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  11. chelsea88 11.07.2020 19:11 # chelsea88
    Жаль что Бёрнли не выиграл, подвинули бы гг со своего насеста)

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  12. sausage 11.07.2020 19:10 # sausage
    О, у пенсов Жоржиньо в старте. Не зря его Лэмпс подбодрил, типа остаётся в его планах. Хотел зарядить на конкретный матч)

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  13. gerrard08 11.07.2020 19:09 # gerrard08
    Я хз когда попередохнут эти дубаебные коучи антифутболтные, со своей говноигрой, но да хой с нимм. Вар же апл не спасет, пока за ним сидят такие же дубоебы как пулисадайчи. Пздц горю на эти 2 фактора. Неко и Кертис сердне играют, Фаб лучший по остальных хз.

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  14. shmanisa 11.07.2020 19:09 # shmanisa
    Гандоны картонные

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  15. drogba11cool 11.07.2020 19:08 # drogba11cool
    Лучше смотрите матчи Челси, они самые зрелищные ;)

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  16. sterlyad 11.07.2020 19:08 # sterlyad
    Всем фанатам ливера рекомендую переобуваться.

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  17. largo-winch 11.07.2020 19:07 # largo-winch
    Вообще-то это предсезонка, не горите там сильно от результатов

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  18. contrario 11.07.2020 19:07 # contrario
    такие матчи МС проепывают (матч со святыми), а ЛФК играет вничью.

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  19. sausage 11.07.2020 19:06 # sausage
    Зря все на Салаха тянут. Ему просто дико не везло, плюс Поуп сегодня был крут. А так во всех голевых моментах он бил по делу, отдать разве что в первом моменте можно было Фирмино, и то с натяжкой. Дикий нефарт. Была же ещё штанга от Фирмино.

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  20. b84 11.07.2020 19:04 # b84
    От Салаха неплохо было бы избавиться летом...

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