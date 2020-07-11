"Ливерпуль" впервые в сезоне потерял очки дома
"Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги не смог победить дома, споткнувшись о "Бернли" — 1:1.
Травмированного Джордана Хендерсона в центре поля у "красных" заменил Кертис Джонс. Вернулись в команду Энди Робертсон, Фабиньо и Садио Мане.
У "бордовых" вернулся в старт выздоровевший Крис Вуд, сменив на острие атак Матея Выдру.
"Ливерпуль" сразу же обозначил свое преимущество, но первый опасный момент создал только на 18-й минуте, когда Роберто Фирмино мягко сбросил мяч в штрафной на Мохамеда Салаха, а тот пробил с лету — Ник Поуп совершил отличный сейв в прыжке.
Вскоре "Бернли" мог ответить. Алиссон ошибся на выходе при розыгрыше соперником углового, однако Виргил Ван Дейк подстраховал своего голкипера.
На 33-й минуте Салах и Поуп во второй раз схлестнулись у ворот, но Ник снова вышел победителем из этого единоборства, внизу остановив удар египтянина.
А на 34-й минуте счет был открыт. Фабиньо словно рукой забросил мяч на дальний край вратарской, куда подключился Робертсон и пробил головой — 1:0.
В концовке тайма хозяева чуть ослабили хватку, но при этом вполне могли удвоить счет. Садио Мане оторвался от опекуна в штрафной и выстрелил под перекладину, но Поуп сыграл выше всяких похвал.
Во втором тайме "Ливерпуль" снова активизировался и принялся искать второй гол. Фирмино нанес удар в штангу, а Джонс и Салах из выгодных позиций пробили мимо.
А на 69-й минуте игра приняла неожиданный оборот. После розыгрыша стандарта Джеймс Тарковски сделал скидку головой к линии штрафной, откуда Джей Родригес нанес хлесткий удар в левый нижний угол ворот — 1:1.
Ответный гол буквально воодушевил "Бернли". Гости подтянули игру в обороне и принялись все чаще атаковать. На 87-й минуте вышедший на замену Йоханн Берг Гудмундссон едва не принес победу своей команде — за "Ливерпуль" сыграла перекладина!
В концовке "красные" не продемонстрировали особого рвения к победе. Лишь Салах еще раз попробовал пробить Поупа, но с прежним результатом.
В этом матче "Ливерпуль" подвела реализация. "Красные" справедливо открыли счет и создали уйму моментов, чтобы его удвоить, но не смогли и были за это наказаны — классика футбола.
"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче
11.07.2020 18:55
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Последние комментарии:
играют в раза 1,5 быстрее чем в матче ЛФК Бернли.
накуй эти товарняки.
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Ахахахахаххахах, ми побьем рекорд Сити!
Вы только побьете рекорд по сосанию хуев)))
(ответить)
Обидно провести такой сильный матч и получить лишь ничью, очень круто сыграли гомез с робертсоном, остальные средне, реализация вообще пздц.
Спорю, что бернли не выйграет в остатке сезона ни одного матча, всю удачу сегодня потратили.
А так ливерпулю бы чуть спокойнее играть, включаясь только в некоторые отрезки игры
Клопп топ
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Кристенсен в основе.... Понимаю
(ответить)
С отскоком, княгини! ))
(ответить)
По сути нет Хендо, нет игры.
(ответить)
азваззавзххахвххва xyu вам картонный а не рекорд КОРОЛЕЙ)))
(ответить)
Бернли хороший сезон проводят
(ответить)
Да ваще пох.
(ответить)
хочу отметить, что пользователь сайта fapl.ru под никнеймом sterlyad очень доставляется. надеюсь, что он будет продолжать заниматься творчеством
(ответить)
Жаль что Бёрнли не выиграл, подвинули бы гг со своего насеста)
(ответить)
О, у пенсов Жоржиньо в старте. Не зря его Лэмпс подбодрил, типа остаётся в его планах. Хотел зарядить на конкретный матч)
(ответить)
Я хз когда попередохнут эти дубаебные коучи антифутболтные, со своей говноигрой, но да хой с нимм. Вар же апл не спасет, пока за ним сидят такие же дубоебы как пулисадайчи. Пздц горю на эти 2 фактора. Неко и Кертис сердне играют, Фаб лучший по остальных хз.
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Гандоны картонные
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Лучше смотрите матчи Челси, они самые зрелищные ;)
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Всем фанатам ливера рекомендую переобуваться.
(ответить)
Вообще-то это предсезонка, не горите там сильно от результатов
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такие матчи МС проепывают (матч со святыми), а ЛФК играет вничью.
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Зря все на Салаха тянут. Ему просто дико не везло, плюс Поуп сегодня был крут. А так во всех голевых моментах он бил по делу, отдать разве что в первом моменте можно было Фирмино, и то с натяжкой. Дикий нефарт. Была же ещё штанга от Фирмино.
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От Салаха неплохо было бы избавиться летом...
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