"Барселона" спешно ищет покупателя на Коутиньо

"Барселона" спешно ищет покупателя на полузащитника Филиппе Коутиньо, от ухода которого зависит трансфер нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации ESPN, Мартинес уже согласовал условия личного контракта с "Барселоной", однако прямо сейчас у каталонского клуба нет денег на приобретение Лаутаро.



Трансфер Мартинеса зависит от продаж, которые совершит "Барселона" этим летом, и уход Коутиньо может принести испанскому гранду больше всего денег.



Высокая стоимость и высокая зарплата Филиппе, а также экономический кризис делают клубы Премьер-Лиги практически единственными реальными претендентами на 28-летнего бразильца.



Ранее агент Киа Джурабчан, представитель Коутиньо, уже говорил, что его клиент заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу после окончания этого сезона, который Филппе проводит в "Баварии" на правах аренды.



Естественно, "Барселона" и близко не сможет вернуть те 142 миллиона фунтов, за которые Коутиньо был куплен у "Ливерпуля" в январе 2018, однако каталонцам столько и не нужно — контракт Мартинеса с "Интером" подразумевает отступные в 100 млн. фунтов, но на "Ноу Камп" рассчитывают договориться на гораздо меньшую сумму.