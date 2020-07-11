Сульшер: "Летние планы МЮ в подвешенном состоянии"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что летние планы его клуба находятся в подвешенном состоянии".

"Красные дьяволы" великолепно выступают в последние недели, обеспечив себе хорошие шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Сульшер хочет знать наверняка, попадет ли его клуб в Лигу Чемпионов на будущий год. Должны проясниться и некоторые другие вещи, чтобы планы "Юнайтед" на межсезонье и на трансферное окно приняли форму.



"Мы довольно много всего планируем".



"Когда мы начнем готовиться к старту лиги? Это, естественно, зависит от того, как далеко мы продвинемся в Европе, поэтому мы пока не может принять решений насчет тренировочной программы".



"Есть так много маленьких решений, которые еще предстоит принять. В том числе насчет трансферов, но иногда это тоже не совсем в наших руках. Если команда выступает хорошо, кто нам нужен? Кто нам не нужен? А если будут травмы?"



"Это то, как мы делаем свою работу, — ты всегда должны планировать различные сценарии. Однако из-за неопределенности насчет дат, насчет продолжительности каникул, насчет облика следующего сезона наши планы слегка находятся в подвешенном состоянии".



"Я не думаю, что стоит ожидать каких-то радикальных решений. Я не думаю, что этот клуб будет паниковать или сходить с ума в своих планах, которые мы уже обсудили и составили на годы вперед".



"У нас есть долгосрочный план, но, конечно, могут быть какие-то изменения в краткосрочных решениях в зависимости от того, попадешь ты в Лигу Чемпионов или нет", — цитирует Сульшера The Independent.