"Норвич" вылетел из Премьер-Лиги

Мичейл Антонио "Норвич" оформил вылет из Премьер-Лиги, проиграв "Вест Хэму" на своем поле со счетом 0:4.

Главным героем субботнего матча на "Кэрроу Роуд" стал вингер "молотобойцев" Мичейл Антонио, забивший все четыре гола.

Таким образом, "Вест Хэм" и "Уотфорд", в параллельном матче обыгравший "Ньюкасл" со счетом 2:1, стал недосягаемыми для "канареек", которые возвращаются в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.

Добавим, до завершения кампании команде Даниэля Фарке еще предстоит сыграть против "Челси", "Бернли" и "Манчестер Сити".


Метки Норвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 16:35

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 11.07.2020 17:38 # mancunia-planet
    Приятного полёта!

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  2. raimbek1 11.07.2020 16:41 # raimbek1
    Есть там молодой игрок вингер, его надо выкупать в МЮ

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  3. gerrard08 11.07.2020 16:39 # gerrard08
    С одной стороны жаль их, но с другой совсем уж конченная защита у них была.

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