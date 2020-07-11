"Норвич" вылетел из Премьер-Лиги
"Норвич" оформил вылет из Премьер-Лиги, проиграв "Вест Хэму" на своем поле со счетом 0:4.
Главным героем субботнего матча на "Кэрроу Роуд" стал вингер "молотобойцев" Мичейл Антонио, забивший все четыре гола.
Таким образом, "Вест Хэм" и "Уотфорд", в параллельном матче обыгравший "Ньюкасл" со счетом 2:1, стал недосягаемыми для "канареек", которые возвращаются в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.
Добавим, до завершения кампании команде Даниэля Фарке еще предстоит сыграть против "Челси", "Бернли" и "Манчестер Сити".
11.07.2020 16:35
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Последние комментарии:
Приятного полёта!
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Есть там молодой игрок вингер, его надо выкупать в МЮ
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С одной стороны жаль их, но с другой совсем уж конченная защита у них была.
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