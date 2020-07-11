"Норвич" вылетел из Премьер-Лиги

"Норвич" оформил вылет из Премьер-Лиги, проиграв "Вест Хэму" на своем поле со счетом 0:4.

Главным героем субботнего матча на "Кэрроу Роуд" стал вингер "молотобойцев" Мичейл Антонио, забивший все четыре гола.



Таким образом, "Вест Хэм" и "Уотфорд", в параллельном матче обыгравший "Ньюкасл" со счетом 2:1, стал недосягаемыми для "канареек", которые возвращаются в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.



Добавим, до завершения кампании команде Даниэля Фарке еще предстоит сыграть против "Челси", "Бернли" и "Манчестер Сити".