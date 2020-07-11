Клопп объяснил скачок формы у Кейта

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему полузащитник Наби Кейта резко прибавил после возобновления сезона.

Кейта присоединился к "Ливерпулю" еще летом 2018 из "РБ Лейпциг", но большую часть своей английской карьеры страдал от травм и плохой формы.



Некоторые болельщики даже поспешили записать покупку Наби в трансферные провалы, однако своей игрой в последние недели 25-летний гвинеец заткнул критиков.



Кейта сыграл во всех пяти матчах "Ливерпуля" после паузы и в каждом из них был одним из лучших на поле, в двух последних отдавая по результативной передаче. Клопп объясняет это тем, что его подопечный окончательно адаптировался на новом месте и вошел в ритм.



"Травмы никогда не помогают, из-за них ты теряешь ритм, особенно когда ты новый игрок. Люди забывают, что он был исключительно хорош, когда только перешел к нам, но затем последовали травмы. Это не позволило ему освоиться должным образом".



"Теперь все на 100 процентов по-другому. Он полностью освоился в команде, и с этим нет проблем. Он знает здесь каждого, и это дает разницу".



"Не будем забывать, что он не был в стартовом составе во время наших невероятных серий. За два последних года мы проиграли не так много матчей, и пока игроки основной обоймы здоровы, любому сложно пробиться в состав. Особенно после травмы, когда ты пытаешься войти в ритм".



"Теперь все по-другому. Он набрал очень хороший ход, а также находится в отличной физической форме и окончательно освоился здесь. Это упрощает жизнь".



"Обладая навыками Наби Кейта, ты можешь играть в хороший футбол. Это очень, очень хорошо. А к контрпрессингу и высокому прессингу он привык еще в Лейпциге".



"Если ты не показываешь игры своего высочайшего уровня, но хочешь это делать, тебе приходится постоянно вести внутреннюю борьбу с собой. Это часть нашей профессии".



"Из-за травм Наби растерял ритм. Теперь он вошел в ритм, и это хорошо, и мы должны убедиться, чтобы так было и дальше — до конца сезона, по крайней мере, а затем передышка, и мы продолжим", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.