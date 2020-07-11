"Вулверхэмптон" определится с операцией Траоре в конце сезона

"Вулверхэмптон" отложил на конец сезона вопрос о необходимости проведения операции на плече вингера Адамы Траоре.

В минувшую среду против "Шеффилд Юнайтед" Траоре вывихнул свое левое плечо уже в четвертый раз в этом сезоне, причем сделал это уже спустя 90 секунд после начала игры.



Сейчас 24-летний испанец в очередной раз работает по индивидуальной программе и даже может сыграть против "Эвертона" в воскресенье, однако спешить с операцией "волки", которым в августе выступать в плей-офф Лиги Европы, не будут.



"Нужна ли ему операция? Я не знаю. Во время карантина у Адамы была особая программа занятий из-за плеча. Случившееся в матче отбросило его назад, но он может терпеть боль и продолжать играть. Вы могли видеть, что это практически норма для него".



"Сейчас это вопрос психологического характера, но в будущем мы должны решить проблему. Я полностью уверен, что пока что он в порядке".



"Мы должны будем принять совместное решение. Думаю, он должен обследоваться и получить хорошую консультацию специалиста, а затем мы решим".



"Важно, что сейчас он в норме. Конечно, ему больно, но он может играть", — цитирует главного тренера "волков" Нуну Эшпириту Санту Sky Sports.