Ушел из жизни легендарный Джек Чарльтон

В возрасте 85 лет из жизни ушел бывший защитник "Лидса" Джек Чарльтон, выигравший Чемпионат Мира со сборной Англии в 1966 году.

Чарльтон принял участие в каждом матче за сборную Англии на ЧМ-1966, выступая бок о бок со своим младшим братом Бобби. Всего за национальную команду Джек провел 35 поединков.



Если сэр Бобби является легендой "Манчестер Юнайтед", то Джек стал легендой другого клуба — "Лидса", за который он провел рекордные 773 матча в течение 23 лет, считаясь эталоном центрального защитника для своего времени.



В прошлом году у старшего из братьев Чарльтонов были диагностирована лимфома, а также Джек страдал деменцией. И в пятницу вечером легенды не стало, о чем говорится в заявлении семьи.



Добавим, Чарльтон состоялся не только как футболист, но и как тренер. Джек успел поработать с "Мидлсбро", "Шеффилд Уэнсдей", "Ньюкаслом", а также 10 лет посвятил сборной Ирландии, с которой достигал финала Евро-88 и четвертьфинала ЧМ-90, окончательно уйдя на пенсию в 1996.