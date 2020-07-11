Стоунс: "Мы остаемся лучшей командой Премьер-Лиги"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что его команда по-прежнему считает себя лучшей в Премьер-Лиге.

В этом сезоне защита титула у "горожан" совершенно не сложилась. "Ливерпуль" с самого начала захватил лидерство, которое все возрастало и превратилась в просто неприличное.



Однако игроки "Сити" не потеряли веру в себя и надеются использовать концовку этого сезона, чтобы мощно вкатиться в следующий.



"И хотя судьба титула Премьер-Лиги уже решена, мы все еще сражаемся за трофеи".



"Мы вполне уверены, что остаемся лучшей командой в Премьер-Лиге. Мы знаем, на что способны, и мы знаем, какие стандарты мы установили для себя в раздевалке".



"Мы можем очень гордиться тем, что играем каждые три-четыре дня в соответствии с этими стандартами. Мы хотим продолжать делать это".



"Мы хотим завершить этот сезон в хорошей форме и перенести ее на следующий сезон, продолжая соответствовать своим стандартам и стараясь стать лучше — особенно это касается обороны и реализации моментов", — цитирует Стоунса Sky Sports.