Стоунс: "Мы остаемся лучшей командой Премьер-Лиги"

Эдерсон и Джон Стоунс Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что его команда по-прежнему считает себя лучшей в Премьер-Лиге.

В этом сезоне защита титула у "горожан" совершенно не сложилась. "Ливерпуль" с самого начала захватил лидерство, которое все возрастало и превратилась в просто неприличное.

Однако игроки "Сити" не потеряли веру в себя и надеются использовать концовку этого сезона, чтобы мощно вкатиться в следующий.

"И хотя судьба титула Премьер-Лиги уже решена, мы все еще сражаемся за трофеи".

"Мы вполне уверены, что остаемся лучшей командой в Премьер-Лиге. Мы знаем, на что способны, и мы знаем, какие стандарты мы установили для себя в раздевалке".

"Мы можем очень гордиться тем, что играем каждые три-четыре дня в соответствии с этими стандартами. Мы хотим продолжать делать это".

"Мы хотим завершить этот сезон в хорошей форме и перенести ее на следующий сезон, продолжая соответствовать своим стандартам и стараясь стать лучше — особенно это касается обороны и реализации моментов", — цитирует Стоунса Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gormartin 11.07.2020 13:21 # gormartin
    забудь лошара, Ливерпуль будут иметь АПЛ вместе с тобой близжайщие 100 лет

    (ответить)

  2. superperez101 11.07.2020 13:05 # superperez101
    передайте этому стоунсу которого хотят продать а он цепляется - пусть сосет и не отвлекается на интервью

    (ответить)

  3. kos9k 11.07.2020 13:02 # kos9k
    мы знаем, какие стандарты мы установили для себя в раздевалке

    типичная голубая помойка))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: