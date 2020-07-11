Жоржиньо остается в планах Лэмпарда

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что полузащитник Жоржиньо остается в его планах на будущее.

После возобновления сезона Жоржиньо неожиданно угодил в глубокий запас и свои единственные минуты сыграл, появившись на замену в концовке дерби против "Кристал Пэлас" в минувший вторник — у Лэмпарда просто не оставалось иного выбора, поскольку Билли Гилмор получил травму, а Нголо Канте и Матео Ковачич матч изначально пропускали.



Многие болельщики заподозрили, что Лэмпард готовит 28-летнего игрока сборной Италии к продаже, однако Фрэнк уверяет, что все гораздо банальнее.



"У меня болит голова при выборе полузащитников. Болит в хорошем смысле, потому что у меня есть Нголо Канте, Билли Гилмор, Жоржиньо и Матео Ковачич".



"Затем, на чуть более атакующих позициях, я обладаю Мейсоном Маунтом, Россом Баркли, а теперь и Рубеном Лофтус-Чиком".



"Всегда есть игроки, которые могут быть несчастны или оказываться вне команды, и в данный момент это Жоржиньо. Если игрок пропускает один матч или несколько, это не означает, что он выпал из моих планов на будущее".



"В этом сезоне были времена, когда он имел определяющее значение для меня на поле и за его пределами. Это не изменилось, и я очень доволен им", — сообщил Лэмпард Sky Sports.