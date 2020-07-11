Агент Гендузи спешит в Лондон на переговоры с "Арсеналом"

Агент полузащитника Маттео Гендузи спешит в Лондон на встречу с руководством "Арсенала" по поводу ситуации вокруг своего клиента.

Гендузи не попадал в заявку "Арсенала" на пять последних матчей с учетом всех соревнований и продолжает тренироваться отдельно от первой команды.



Маттео превратился в изгоя после того, как в матче с "Брайтоном" 20 июня задирал игроков соперника по поводу низкой зарплаты и схватил за горло Нила Мопе.



Попытка главного тренера Микеля Артеты вразумить Гендузи ничем не увенчалась. 21-летний француз отказался приносить извинения и менять свой характер, в результате чего и был отстранен от партнеров по команды.



Как сообщает ESPN, агент полузащитника Филипп Набе теперь направляется в Лондон, чтобы на следующей неделе провести встречу с Артетой и спортивным директором Раулем Санллехи.



Сам Гендузи хочет остаться в "Арсенале", но нежелание Маттео работать над собой может не оставить клубу иного выбора, кроме как продать игрока.



Как бы то ни было, ситуация прояснится после очной ставки представителя игрока и руководства клуба. "Арсенал" мог бы использовать Гендузи для достижения своих трансферных целей — вроде полузащитника "Атлетико" Томаса Партея.