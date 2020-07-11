"Ливерпуль" не будет покупать Тиаго Алькантару

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару.

На днях "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта, а потому должен быть продан этим летом.

В прессе также появились слухи, что представители экс-игрока "Баварии" уже договорились с "Ливерпулем", который теперь заплатит "Баварии" около 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Однако надежный источник с "Энфилда" сообщил изданию TEAMtalk, что чемпионы Премьер-Лиги не вели никаких переговоров насчет трансфера Алькантары, хотя главный тренер Юрген Клопп и признался, что Тиаго ему очень нравится.

29-летний испанец просто не соответствует трансферной политике, которой придерживается "Ливерпуль" в последние годы. "Красные" предпочитают приглашать молодых игроков, которые смогут достичь пика своих карьер, выступая на "Энфилде". Для Тиго этот пик, вероятно, уже пройден.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 10:00

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