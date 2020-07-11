"Ливерпуль" не будет покупать Тиаго Алькантару

"Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару.

На днях "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта, а потому должен быть продан этим летом.



В прессе также появились слухи, что представители экс-игрока "Баварии" уже договорились с "Ливерпулем", который теперь заплатит "Баварии" около 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Однако надежный источник с "Энфилда" сообщил изданию TEAMtalk, что чемпионы Премьер-Лиги не вели никаких переговоров насчет трансфера Алькантары, хотя главный тренер Юрген Клопп и признался, что Тиаго ему очень нравится.



29-летний испанец просто не соответствует трансферной политике, которой придерживается "Ливерпуль" в последние годы. "Красные" предпочитают приглашать молодых игроков, которые смогут достичь пика своих карьер, выступая на "Энфилде". Для Тиго этот пик, вероятно, уже пройден.