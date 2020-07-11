Клопп считает, что поднять кубок Премьер-Лиги должен Хендерсон

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что капитан Джордан Хендерсон должен поднять чемпионский кубок Премьер-Лиги, несмотря на травму.

Этот сезон был досрочно окончен для Хендерсона травмой колена, полученной против "Брайтона" в минувшую среду. К счастью, Джордан избежал операции, а значит сможет поучаствовать в церемонии награждения 22 июля, после матча против "Челси".



"Сможем ли мы его переодеть из тренировочного костюма в игровую форму? Я пока не знаю, но мы сделаем все возможное. Он абсолютно точно является одним из величайших капитанов этого клуба".



"Не имею понятия, каковы правила. Если ты не в стартовом составе, а Хендо было бы сложно туда попасть, то разрешат ли тебе поднять кубок?"



"Мы правда думаем — учитывая его роль в последние годы, — что он заслуживает быть на этом месте в этот момент".



"В случае операции он находился бы в госпитале, и тогда это было бы сложно, но операция не требуется, а реабилитация начинается немедленно. Он будет в порядке, а через несколько недель приступит к тренировкам и снова сможет играть".



"Поэтому мы найдем решение в соответствии с его заслугами".



"Кстати, все парни хотят поднять кубок. Все они хотят быть там, и это одна из первых вещей, которую я услышал после нашей победы в лиге".



"Виргил (Ван Дейк) сказал Хендо: "Топтание, ты снова можешь исполнить свое топтание" (фирменный небольшой танец Хендерсона перед поднятием трофеев). Я не уверен, сможет ли он сделать это топтание теперь, но это наибольшая из проблем", — цитирует Клоппа Sky Sports.