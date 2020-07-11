Моуриньо: "Сколько времени потребовалось Клоппу?"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообещал лондонскому клубу трофеи, но призвал дать ему время.
Как известно, последним трофеем "шпор" до сих пор остается Кубок Лиги, выигранный в далеком 2008 году.
Предшественнику Моуриньо Маурисио Почеттино, несмотря на все свои успехи, так и не удалось принести "Тоттенхэму" награды, но Жозе обещает это сделать — и даже без крупных трат на трансферном рынке.
"Сколько времени потребовалось Юргену (Клоппу) и "Ливерпулю"? Четыре года, четыре сезона. Купив одного из лучших голкиперов в мире, купив одного из лучших центральных защитников в мире и так далее, так далее".
"Я сосредоточен на своем трехлетнем контракте. Я верю, что в период действия моего контракта мы сможем выиграть трофеи. Если нет, но клуб сделает это в следующую эру, а я проведу здесь только три года, я буду рад этому".
"Я работаю на благо клуба, я не думаю о себе. Я продолжаю говорить, что у меня те же амбиции, та же ДНК, но, наверное, я на той стадии, когда меньше думаю о себе и своих достижениях, а больше забочусь о клубе".
"Я оптимистичен, потому что включился в работу с первого дня. Потому что я верю, что мы произведем некоторые изменения в своем составе, и для этого нам не требуются огромные инвестиции, которые клуб совершил прошлым летом", — цитирует Моуриньо BBC.
11.07.2020 08:00
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Последние комментарии:
Жозе прав, ему нужно время.
За этот сезон он понял потенциал команды и игроков.
Летом он произведёт первые изменения - продаст или отпустит лишних, точечно усилит проблемные позиции. В следующем сезоне Тоттенхэм предстанет другой командой. В этом сезоне проблема команды было больше в психологии, а уже в последствии в игре.
А отсутствие еврокубков только сыграет на руку - не надо будет раздувать состав под дополнительные матчи, можно будет наиграть основу из 18-20 человек.
Жозе тоже мотивирован реабилитировать свой статус в глазах других за провальный отрезок в Манчестере.
Верю в светлое будущее Тоттенхэма.
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Клопп долгое время пытался что-то собрать из нашего состава, но ничего, кроме середняка не получалось.
Поэтому было принято гениальное решение нашего руководства: купить клоппу топов, так как он их сам сделать не может.
Хорошо, что наш тренер пока ещё не разрушил состав и мы, может быть, ещё 2 года будем достойными конкурентами для Челси и Манчестер сити, как это было с боррусией.
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