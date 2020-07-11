Моуриньо: "Сколько времени потребовалось Клоппу?"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообещал лондонскому клубу трофеи, но призвал дать ему время.

Как известно, последним трофеем "шпор" до сих пор остается Кубок Лиги, выигранный в далеком 2008 году.



Предшественнику Моуриньо Маурисио Почеттино, несмотря на все свои успехи, так и не удалось принести "Тоттенхэму" награды, но Жозе обещает это сделать — и даже без крупных трат на трансферном рынке.



"Сколько времени потребовалось Юргену (Клоппу) и "Ливерпулю"? Четыре года, четыре сезона. Купив одного из лучших голкиперов в мире, купив одного из лучших центральных защитников в мире и так далее, так далее".



"Я сосредоточен на своем трехлетнем контракте. Я верю, что в период действия моего контракта мы сможем выиграть трофеи. Если нет, но клуб сделает это в следующую эру, а я проведу здесь только три года, я буду рад этому".



"Я работаю на благо клуба, я не думаю о себе. Я продолжаю говорить, что у меня те же амбиции, та же ДНК, но, наверное, я на той стадии, когда меньше думаю о себе и своих достижениях, а больше забочусь о клубе".



"Я оптимистичен, потому что включился в работу с первого дня. Потому что я верю, что мы произведем некоторые изменения в своем составе, и для этого нам не требуются огромные инвестиции, которые клуб совершил прошлым летом", — цитирует Моуриньо BBC.