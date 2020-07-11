Моуриньо: "Сколько времени потребовалось Клоппу?"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообещал лондонскому клубу трофеи, но призвал дать ему время.

Как известно, последним трофеем "шпор" до сих пор остается Кубок Лиги, выигранный в далеком 2008 году.

Предшественнику Моуриньо Маурисио Почеттино, несмотря на все свои успехи, так и не удалось принести "Тоттенхэму" награды, но Жозе обещает это сделать — и даже без крупных трат на трансферном рынке.

"Сколько времени потребовалось Юргену (Клоппу) и "Ливерпулю"? Четыре года, четыре сезона. Купив одного из лучших голкиперов в мире, купив одного из лучших центральных защитников в мире и так далее, так далее".

"Я сосредоточен на своем трехлетнем контракте. Я верю, что в период действия моего контракта мы сможем выиграть трофеи. Если нет, но клуб сделает это в следующую эру, а я проведу здесь только три года, я буду рад этому".

"Я работаю на благо клуба, я не думаю о себе. Я продолжаю говорить, что у меня те же амбиции, та же ДНК, но, наверное, я на той стадии, когда меньше думаю о себе и своих достижениях, а больше забочусь о клубе".

"Я оптимистичен, потому что включился в работу с первого дня. Потому что я верю, что мы произведем некоторые изменения в своем составе, и для этого нам не требуются огромные инвестиции, которые клуб совершил прошлым летом", — цитирует Моуриньо BBC.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 678

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 11.07.2020 08:56 # liverpool888
    Жозе прав, ему нужно время.
    За этот сезон он понял потенциал команды и игроков.
    Летом он произведёт первые изменения - продаст или отпустит лишних, точечно усилит проблемные позиции. В следующем сезоне Тоттенхэм предстанет другой командой. В этом сезоне проблема команды было больше в психологии, а уже в последствии в игре.
    А отсутствие еврокубков только сыграет на руку - не надо будет раздувать состав под дополнительные матчи, можно будет наиграть основу из 18-20 человек.
    Жозе тоже мотивирован реабилитировать свой статус в глазах других за провальный отрезок в Манчестере.
    Верю в светлое будущее Тоттенхэма.

    (ответить)

  2. sterlyad 11.07.2020 08:55 # sterlyad
    Клопп долгое время пытался что-то собрать из нашего состава, но ничего, кроме середняка не получалось.
    Поэтому было принято гениальное решение нашего руководства: купить клоппу топов, так как он их сам сделать не может.
    Хорошо, что наш тренер пока ещё не разрушил состав и мы, может быть, ещё 2 года будем достойными конкурентами для Челси и Манчестер сити, как это было с боррусией.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: