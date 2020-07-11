Артета намекает, что Мустафи получит новый контракт

Наставник "Арсенала" Микель Артета намекнул, что защитник Шкодран Мустафи получит новый контракт.

В 2016 году "Арсенал" приобрел Мустафи у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов. С тех пор Шкодрана практически каждое трансферное окно связывают с отъездом из Лондона, и причиной тому является неубедительная игра немца.



Однако нельзя не признать, что сейчас Мустафи играет в свой, возможно, лучший футбол за все время выступлений в Англии. Контракт Шкодрана истекает уже через 12 месяцев, и Артета явно не настроен продавать 28-летнего защитника.



"Я очень, очень доволен им. Клуб должен уладить вопрос с его будущим, но игрок знает моем мнение".



"Как вы можете видеть, я очень доволен им. Доволен тем, как он играет, как он целеустремлен во всем, что делает. Я доволен его уровнем игры каждые три-четыре дня, он очень стабилен", — цитирует Артету Evening Standard.