Игрок-гей из Премьер-Лиги написал открытое письмо
Неназванный футболист Премьер-Лиги написал открытое письмо, в котором признался, что боится раскрыть свою гомосексуальную ориентацию.
Как известно, сейчас в Премьер-Лиге нет игроков, которые бы совершили каминг-аут, хотя недавно капитан "Уотфорда" Трой Дини выразил уверенность, что гей есть в каждой команде дивизиона.
В своем письме игрок, пожелавший остаться неизвестным, рассказывает, как тяжело ему живется во враждебном к геям футбольном мире.
"Я гей. Даже написать это письмо — большой шаг для меня. Только моя семья и отдельные друзья в курсе моей сексуальной ориентации. Я не чувствую готовым поделиться этим со своей командой или своим тренером".
"Каково мне жить с этим? Рутинная жизнь может быть абсолютным кошмаром. И это влияет на мое душевное здоровье все больше и больше".
"Я чувствую себя в ловушке, и мне страшно, что если правда насчет меня вскроется, станет только хуже", — говорится в письме, опубликованном фондом имени Джастина Фашану, первого британского фуболиста-гея.
11.07.2020 06:00
Просмотров: 724
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Иди к пенсам, там все такие и никто не скрывает.
(ответить)
Арсенал аплодирует стоя
(ответить)
Ну так пиздуй к мозгоправу, а не письма малюй.
(ответить)
Трибуна выкрашена в красный и белые цвета. То есть игрок либо из гей колбасы, либо из гейсенала. Ничего нового, давайте следующую новость
(ответить)
Да пусть не переживает, вон срити весь состав из пидоров
(ответить)
Давно ходят слухи вокруг Шоу
(ответить)
This is the beautiful game. This is your moment.
(ответить)
Походу это Беллерин!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий