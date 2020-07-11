Игрок-гей из Премьер-Лиги написал открытое письмо

Неназванный футболист Премьер-Лиги написал открытое письмо, в котором признался, что боится раскрыть свою гомосексуальную ориентацию.

Как известно, сейчас в Премьер-Лиге нет игроков, которые бы совершили каминг-аут, хотя недавно капитан "Уотфорда" Трой Дини выразил уверенность, что гей есть в каждой команде дивизиона.



В своем письме игрок, пожелавший остаться неизвестным, рассказывает, как тяжело ему живется во враждебном к геям футбольном мире.



"Я гей. Даже написать это письмо — большой шаг для меня. Только моя семья и отдельные друзья в курсе моей сексуальной ориентации. Я не чувствую готовым поделиться этим со своей командой или своим тренером".



"Каково мне жить с этим? Рутинная жизнь может быть абсолютным кошмаром. И это влияет на мое душевное здоровье все больше и больше".



"Я чувствую себя в ловушке, и мне страшно, что если правда насчет меня вскроется, станет только хуже", — говорится в письме, опубликованном фондом имени Джастина Фашану, первого британского фуболиста-гея.