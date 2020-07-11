Игрок-гей из Премьер-Лиги написал открытое письмо

Гей Неназванный футболист Премьер-Лиги написал открытое письмо, в котором признался, что боится раскрыть свою гомосексуальную ориентацию.

Как известно, сейчас в Премьер-Лиге нет игроков, которые бы совершили каминг-аут, хотя недавно капитан "Уотфорда" Трой Дини выразил уверенность, что гей есть в каждой команде дивизиона.

В своем письме игрок, пожелавший остаться неизвестным, рассказывает, как тяжело ему живется во враждебном к геям футбольном мире.

"Я гей. Даже написать это письмо — большой шаг для меня. Только моя семья и отдельные друзья в курсе моей сексуальной ориентации. Я не чувствую готовым поделиться этим со своей командой или своим тренером".

"Каково мне жить с этим? Рутинная жизнь может быть абсолютным кошмаром. И это влияет на мое душевное здоровье все больше и больше".

"Я чувствую себя в ловушке, и мне страшно, что если правда насчет меня вскроется, станет только хуже", — говорится в письме, опубликованном фондом имени Джастина Фашану, первого британского фуболиста-гея.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 11.07.2020 07:20 # scouser2005
    Иди к пенсам, там все такие и никто не скрывает.

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  2. slava-man-utd 11.07.2020 07:10 # slava-man-utd
    Арсенал аплодирует стоя

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  3. red-john 11.07.2020 06:41 # red-john
    Ну так пиздуй к мозгоправу, а не письма малюй.

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  4. division 11.07.2020 06:31 # division
    Трибуна выкрашена в красный и белые цвета. То есть игрок либо из гей колбасы, либо из гейсенала. Ничего нового, давайте следующую новость

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  5. liverpo0ol 11.07.2020 06:28 # liverpo0ol
    Да пусть не переживает, вон срити весь состав из пидоров

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  6. fuckyeah 11.07.2020 06:24 # fuckyeah
    Давно ходят слухи вокруг Шоу

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  7. artem-arsenal 11.07.2020 06:09 # artem-arsenal
    This is the beautiful game. This is your moment.

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  8. chelsiukpro 11.07.2020 06:04 # chelsiukpro
    Походу это Беллерин!

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