35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча субботы

В субботу, 11 июля, пятью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОРВИЧ — ВЕСТ ХЭМ 14:30



Поражение 2:1 в гостях у "Уотфорда" стало шестым подряд для "Норвича" в Премьер-Лиге. "Канарейки" на полном ходу спешат в Чемпионшип, и для "Вест Хэма", все еще находящегося в весьма хрупком положении, грех не поживиться очками в такой ситуации. "Норвич" ни разу не уступил в 17 последних домашних встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги, одержав девять побед.



Вингер "Норвича" Тодд Кантуэлл вернулся в строй, но Грант Хенли, Сэм Байрам, Мориц Ляйтнер и Кристоф Циммерманн продолжают лечиться. Кенни Маклин под вопросом из-за проблем с коленом.



На свое первое после паузы появление в старте надеется недавно поправившийся нападающий "Вест Хэма" Себастьян Алле. Фелипе Андерсон и Роберт Снодграсс по-прежнему вне игры.



УОТФОРД — НЬЮКАСЛ 14:30



По какой-то причине "Ньюкасл" ровным счетом ничего не показал против "Манчестер Сити" в минувшую среду, смиренно пропустив пять мячей. Можно ли ожидать реакции от "сорок"? Сложно сказать, потому что по большому счету им уже не за что играть, в отличие от "Уотфорда", который находится сразу над зоной вылета. "Шершни" не потерпели ни одного поражения в пяти последних домашних матчах против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге.



"Уотфорд" по-прежнему вынужден обходиться без Дарила Янмата, Жерара Деулофеу и Айзека Саксесса.



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс должен вернуться после травмы лодыжки. Эмиль Крафт под вопросом.



ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция



Приблизившись к знаковому рубежу в 40 очков "Бернли" не бросил играть, а даже наоборот — только ускорился, одержав три победы и раз сыграв вничью в четырех последних матчах. Поэтому "Ливерпулю", стремящемуся установить рекорд Премьер-Лиги по набранным за сезон очкам, не стоит ожидать легкой прогулки. В то же время "бордовые" выиграли лишь одну встречу из 11 последних с "красными" в рамках Премьер-Лиги при девяти поражения.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. Также отсутствует Жоэль Матип, но Деян Ловрен, пропустивший три последних матча, снова в порядке.



"Бернли" не может рассчитывать на Бена Ми, Мэтта Лоутона, Джека Корка и Эшли Барнса. Крис Вуд недавно поправился и в двух последних матчах выходил на замену.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Челси" поднялся на третье место, но это не должно вводить в заблуждение — одна осечка, и "синие" могут опуститься за пределы топ-4. "Шеффилд Юнайтед" неудачно вернулся после карантина, но взял себя в руки и набрал семь очков из девяти последних, снова превратившись в претендента на попадание в еврокубки. "Челси" одержал три победы и раз сыграл вничью в четырех последних встречах с "клинками", а до этого был бит четыре раза подряд в чемпионате.



"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние Джона Флека и Дэвида Макголдрика, которые не играли с "Вулверхэмптоном" последни недели. У Оли Макберни проблемы с усталостью.



Полузащитник "Челси" Билли Гилмор пропустит до четырех месяцев после операции на колене. Матео Ковачич уже поправился, Нголо Канте сделает это на следующей неделе. Фикайо Томори по-прежнему травмирован.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция



"Брайтон" повел себя слегка наивно против "Ливерпуля", попытавшись играть в открытый футбол и быстро за это поплатившись. Против "Манчестер Сити" это тоже может быть чревато. "Горожане" подходят к этому матчу с тремя поражениями подряд на выезде в чемпионате. "Чайки" проиграли все пять встреч с "Сити" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 15:2.



В лазарете "Брайтона" находится лишь Хосе Искьердо. Стивен Альсате еще не играл после карантина, но с ним уже все в порядке.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро продолжает свою реабилитацию после травмы колена. Бенжамен Менди возвращается, отдохнув во время двух последних матчей.