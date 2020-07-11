Пулишич предвкушает приход Зийеша и Вернера

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич признался, что предвкушает совместную игру с Хакимом Зийешем и Тимо Вернером.

И хотя этот сезон еще не завершился, "Челси" уже обзавелся двумя первоклассными новичками к следующему.



Пулишич надеется, что Зийеш и Вернер помогут "синим" добавить в стабильности и вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.



"Я в восхищении от того, что буду работать вместе с ними. С хорошими игроками всегда весело играть. С ними легко играть, а эти два парня очень талантливы, поэтому я нахожусь в предвкушении. Надеюсь, у нас будет очень сильная команда в следующем сезоне".



"Думаю, нам по-прежнему нужно проделать большую работу, чтобы соперничать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В этом году вы могли убедиться, что эти две команды, особенно "Ливерпуль", так стабильны и так доминируют. Мы хотим быть такими же".



"Мы хотим стабильно выступать неделя за неделей. И в тяжелых матчах, и в матчах посреди недели. Мы хотим быть готовы и всегда открыты к испытаниям. Чтобы достичь этого, придется много работать".



"Мы хотим продолжать выигрывать трофеи, это всегда цель для нас. Мы хотим быть сильной командой, претендующей на титул Премьер-Лиги", — сообщил Азар Sky Sports.