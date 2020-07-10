Каррагер предупредил "Юнайтед" насчет эффекта Фернандеша

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил "Манчестер Юнайтед", что великолепная форма Бруну Фернандеша не делает из "красных дьяволов" претендента на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

После прихода Фернандеша в январе "Юнайтед" демонстрирует, возможно, самый яркий футбол в Премьер-Лиге, и многие уже спешат записать "дьяволов", которые не знают поражений 17 матчей кряду, в реальные конкуренты "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Однако Каррагер призывает поумерить ожидания.



"В "Юнайтед" надеются, что Фернандеш вдохновит их на завоевание места в зоне Лиги Чемпионов".



"С ним они выглядят сильнее, потому что игроки топ-уровня заставляют тех, кто находится вокруг них, играть лучше".



"Я часто испытывал похожее ощущение в "Ливерпуле", особенно когда Фернандо Торрес и Луис Суарес переходили в клуб. Спустя несколько тренировок и матчей ты осознаешь, что обладаешь игроком, который способен в одиночку выигрывать матчи, поэтому уверенность в себе растет, а разговоры о необходимости для тренера устроить чистку затихают".



"Именно поэтому я бы хотел вынести предостережение фанатам "Юнайтед". После кошмарных поражений у тебя может сложиться обманчивое впечатление, что твой клуб еще никогда не был так далек от возрождения. Точно так же и после серии хороших результатов ты можешь почувствовать, что твой клуб близок к тому, чтобы стать претендентом на титул, но это тоже обманчивое впечатление".



"Мое сравнение "Юнайтед" с "Ливерпулем" 2000-х годов — это комплимент, а не оскорбление. Мы были постоянно близки, но все же недостаточно близки. У "Юнайтед" есть ресурсы, чтобы их возвращение на вершину не затянулось надолго", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.