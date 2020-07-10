Артета: "Моуриньо остается тренером мирового уровня"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что для него Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" остается специалистом мирового уровня.

Артета и Моуриньо примерно в одно и то же время возглавили лондонские клубы по ходу этого сезона, но если в "Арсенале" какой-то прогресс в игре и результатах явно наметился, то "Тоттенхэм" по-прежнему выглядит невыразительно, а в своем последнем матче — против ведущего борьбу за выживание "Борнмута" — даже ни разу не пробил в створ.



Тем не менее, в преддверии северолондонского дерби Артета поддержал свою коллегу и выразил уверенность, что Моуриньо добьется успеха со "шпорами", если получит время.



"Абсолютно, он остается тренером мирового уровня. У них ("шпор") были кое-какие взлеты и падения, но в целом ты можешь ясно видеть, чего он хочет добиться".



"Он задает энергию и направление, он установил очень сильную культуру, в которой нуждается сильный футбольный клуб".



"Я испытываю огромное уважение к Жозе и к тому, что он пытается делать. Он стремится побеждать, и он побеждал в каждом своем клубе".



"Уверен, он будет успешен. Просто ему требуется немного времени".



"У него есть очень ясное видение того, как он хочет играть и проводить матч. Не пропускать в свои ворота — важная часть этого".



"У них было много травм, и это поставило их в невыгодное положение".



"Я знаю, чего он добился прежде. Я знаю людей, которые работали с ним, и он всегда находит способ достичь успеха. Уверен, он сделает это снова", — цитирует Артету Sky Sports.