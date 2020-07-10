Артета: "Моуриньо остается тренером мирового уровня"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что для него Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" остается специалистом мирового уровня.

Артета и Моуриньо примерно в одно и то же время возглавили лондонские клубы по ходу этого сезона, но если в "Арсенале" какой-то прогресс в игре и результатах явно наметился, то "Тоттенхэм" по-прежнему выглядит невыразительно, а в своем последнем матче — против ведущего борьбу за выживание "Борнмута" — даже ни разу не пробил в створ.

Тем не менее, в преддверии северолондонского дерби Артета поддержал свою коллегу и выразил уверенность, что Моуриньо добьется успеха со "шпорами", если получит время.

"Абсолютно, он остается тренером мирового уровня. У них ("шпор") были кое-какие взлеты и падения, но в целом ты можешь ясно видеть, чего он хочет добиться".

"Он задает энергию и направление, он установил очень сильную культуру, в которой нуждается сильный футбольный клуб".

"Я испытываю огромное уважение к Жозе и к тому, что он пытается делать. Он стремится побеждать, и он побеждал в каждом своем клубе".

"Уверен, он будет успешен. Просто ему требуется немного времени".

"У него есть очень ясное видение того, как он хочет играть и проводить матч. Не пропускать в свои ворота — важная часть этого".

"У них было много травм, и это поставило их в невыгодное положение".

"Я знаю, чего он добился прежде. Я знаю людей, которые работали с ним, и он всегда находит способ достичь успеха. Уверен, он сделает это снова", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. sterlyad 10.07.2020 22:17 # sterlyad
    Моуриньо- это топ тренер, гений тренерского цеха, победитель разнообразных футбольных первенств.
    Не то, что наш Клопп, который жертвуют национальными первенствами ради лч и апл выпуская не самую лучшую молодёжь.
    В общем, я бы не отказался, если бы моуриньо заменил Клоппа.
    Моуриньо принесёт с собой дух победителей в клуб.

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