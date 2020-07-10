CAS анонсировал решение по апелляции "Сити"

Хосеп Гвардиола Спортивный арбитражный суд (CAS) сделал анонс по поводу предстоящего оглашения своего вердикта по апелляции "Манчестер Сити".

В начале июня состоялось трехдневное рассмотрение апелляции "Сити" по поводу отстранения от еврокубков на два сезона и штрафа в 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей.

Клуб с "Этихад" всегда решительно отвергал все обвинения, а Хосеп Гвардиола уверенно говорил, что санкции в отношении "горожан" будут сняты.

И вот сейчас CAS объявил, что опубликует свое решение на официальном веб-сайте в понедельник, 13 июля, в 10:30 по швейцарскому времени (11:30 по Москве).

"Мы стремимся каждый сезон выступать в Лиге Чемпионов и делать это как можно лучше".

"Я уверен, что мы будем там в следующем сезоне, потому что я видел аргументы клуба, но давайте дождемся, когда я или клуб сделаем свое заявление после", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 21:00

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  1. dallaslp 10.07.2020 21:33 # dallaslp
    жду сильнее, чем свой день рождения

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  2. liverpo0ol 10.07.2020 21:29 # liverpo0ol
    Пустота. А с фото можно поугарать

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