CAS анонсировал решение по апелляции "Сити"

Спортивный арбитражный суд (CAS) сделал анонс по поводу предстоящего оглашения своего вердикта по апелляции "Манчестер Сити".

В начале июня состоялось трехдневное рассмотрение апелляции "Сити" по поводу отстранения от еврокубков на два сезона и штрафа в 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей.



Клуб с "Этихад" всегда решительно отвергал все обвинения, а Хосеп Гвардиола уверенно говорил, что санкции в отношении "горожан" будут сняты.



И вот сейчас CAS объявил, что опубликует свое решение на официальном веб-сайте в понедельник, 13 июля, в 10:30 по швейцарскому времени (11:30 по Москве).



"Мы стремимся каждый сезон выступать в Лиге Чемпионов и делать это как можно лучше".



"Я уверен, что мы будем там в следующем сезоне, потому что я видел аргументы клуба, но давайте дождемся, когда я или клуб сделаем свое заявление после", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.