Рой Кин ожидает, что "Юнайтед" финиширует в топ-4

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что "красные дьяволы" смогут финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Разгромив "Астон Виллу" со счетом 0:3 накануне, "Юнайтед" оформил свою четвертую крупную победу в Премьер-Лиге подряд и теперь уступает всего одно очко четвертому "Лестеру" и два — третьему "Челси".



Кин рад, что "красные дьяволы" не растеряли свою форму за время коронавирусной паузы, и ожидает, что команда Оле Гуннара Сульшера продолжит свое восхождение по таблице Премьер-Лиги.



"Думаю, мы говорим это уже несколько месяцев. Этот клуб набрал хороший ход еще до карантина. Кажется, все новички освоились, вернулся Поль (Погба), Фернандеш придал большой импульс клубу".



"Они хорошо разогнались в данный момент. Забудьте о "Манчестер Сити" и "Ливерпуле", которые оторвались слишком далеко, но могли ли мы предположить несколько месяцев назад, что они смогут догнать "Лестер", который имел огромное преимущество?"



"На мой взгляд, теперь они являются фаворитами на то, чтобы опередить "Лестер" и "Челси". Клуб набрал ход, и они все еще могут приложить свои руки к трофеям".



"Каждый в клубе должен быть доволен. Они набрали ход, и им нельзя останавливаться", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.