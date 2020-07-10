Контракт Абрахэма продлен на 12 месяцев

"Челси" активировал пункт в контракте с Тэмми Абрахэмом и продлил сотрудничество с нападающим на 12 месяцев — до июня 2023.

Свой действующий трудовой договор Абрахэм заключил еще в 2017 году, с тех пор успев побывать в аренде в "Суонси" и "Астон Вилле" и закрепиться в первой команде "Челси".



Переговоры о новой сделке, которая бы отметила изменившийся статус Тэмми на "Стэмфорд Бридж", стартовали еще в прошлом году, но проходили тяжело и вдобавок были на время остановлены пандемией коронавируса.



Абрахэм был свидетелем того, как в недавнем прошлом Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои получили новые контракты с зарплатой в 100 и 120 тысяч фунтов в неделю, соответственно, а потому и сам рассчитывает на солидное увеличение своего жалования, которое сейчас составляет 50 тыс. фунтов в неделю. Однако экономический кризис и затяжной спад, который он переживает с января, не на стороне Тэмми.



Как бы то ни было, пока "Челси" просто активировал пункт в действующем контракте Абрахэма о продлении на один год. Формально это произошло автоматически после того, как Тэмми достиг рубежа в 16 голов в 40 матчах этого сезона, сообщает The Guardian.



Теперь клуб и игрок получат больше времени, чтобы договориться, однако можно предположить, что спекуляции насчет будущего 22-летнего англичанина никуда не денутся.