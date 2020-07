Моуриньо не будет смотреть фильм Amazon про "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моурниньо признался, что ему не нравится процесс съемок документального фильма про "шпор", и он не будет смотреть итоговый продукт Amazon.

Сегодня компания Amazon показала 22-секундный трейлер к фильму "All or Nothing: Tottenham Hotspur", который обещает стать настоящим хитом, учитывая то обилие событий, приключившихся со "шпорами" за последний год.



Однако Моуриньо не нравится, что у него за спиной постоянно находится телекамера. Жозе даже сравнивает этот процесс ежедневных съемок со слежкой.



"Я пытаюсь забыть об этом. Если вы спросите, нравится ли это мне, то нет. Мне не нравится ощущение, словно я нахожусь в "Большом брате" (реалити-шоу на телевидении). Я стараюсь забыть, и я думаю, на протяжении большей части времени у меня получается".



"Я понятия не имею, что у них там получилось. У меня нет опасений, просто... Там никакого фейка, все по-настоящему. Для них это замечательная возможность, потому что они снимают день за днем, по 24 часа, что происходит в этом футбольном клубе и в раздевалке. Для них все по-настоящему. Никто не притворяется".



"Собираюсь ли я смотреть их фильм? Нет, не собираюсь. И не хочу этого. Потому что я лучше, чем кто-либо, знаю, что происходит здесь каждый день. Но я думаю, это будет очень, очень интересно людям, которые любят футбол, любят спорт. Для них это будет замечательно", — цитирует Моуриньо ESPN.