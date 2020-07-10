Экс-доктор "Ливерпуля" вспомнил, как Джеррард порвал свой пенис

Бывший клубный доктор "Ливерпуля" Эндрю Мэсси рассказал о повергнувшей его в шок травме, которую однажды получил Стивен Джеррард.

Та история, о которой вспоминает Мэсси, приключилась в январе 2014, когда "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 в гостях у "Борнмута" в рамках Кубка Англии.



Пытаясь заблокировать передачу Харри Артера в штрафную, Джеррард надорвал свое мужское достоинство и был вынужден обратиться к Мэсси за помощью после финального свистка.



Тогда Эндрю, с марта этого года занимающий высокий пост в ФИФА, только приступил к работе с первой командой "красных", и боевое крещение пенисом Джеррарда его по-настоящему потрясло.



"Стив подошел ко мне в конце матча и сказал: "Док, тебе нужно на это взглянуть". Я посмотрел вниз и увидел, что кровь была везде. Я подумал: "Вау, это должно быть больно".



"Я пытался откопать у себя в голове необходимые знания, полученные во время учебы, но меня нигде не учили, как зашивать пенис".



"Я подумал: "Не хочу, чтобы первый заштопанный мною пенис был Стивена Джеррарда". Но так случилось", — сообщил Мэсси The Scottish Sun.



Сам Джеррард, ныне тренирующий "Рейнджерс", также вспомнил о том инциденте и о том, как ему накладывали швы прямо на стадионе.



"Док Мэсси поговорил с людьми, и они очистили помещение. Я снял свои шорты и трусы и взглянул в последний раз. Ой. Я надеялся, что не прощаюсь со своим старым другом в последний раз".



"Мне поставили укол, а затем я старался не смотреть, что он делает. Могу сказать, что ему тоже было не слишком комфортно".



"Док Мэсси, наверное, мечтал в тот момент, что ему стоило остаться дома, занимаясь рассечениями и синяками игроков академии".



"Я особо не разговаривал. Я хотел, чтобы он полностью сосредоточился. Он хорошо сделал свое дело. Я не чувствовал боли, а он наложил швы — четыре, как и предсказывал. Затем я просто вышел из раздевалки", — сообщил Джеррард.