Гилмор пропустит до четырех месяцев
Полузащитник "Челси" Билли Гилмор перенес операцию на поврежденном колене и теперь пропустит до четырех месяцев.
19-летний шотландец получил эту травму на 19-й минуте дерби против "Кристал Пэлас" в минувший вторник, мужественно доиграв до 80-й минуты, когда он был заменен на Жоржиньо.
Травма оказалась весьма серьезной, и Гилмор был вынужден отправиться под нож хирурга. В строй Билли вернется только к ноябрю.
"Билли перенес операцию на колене этим утром, и по нашим прогнозам он пропустит от трех до четырех месяцев, к сожалению".
"Естественно я очень расстроен, как все мы здесь и как сам Билли. Я долго разговаривал с ним вчера. Мы окажем ему поддержку и будем рядом".
"Он стойкий парень, но это серьезный удар по нему как по молодому игроку, который едва заявил о себе".
"Он был так хорош, но я попытался объяснить, что такие вещи случаются в футболе. Он должен быть доволен тем, чего добился и как проявил себя в это сезоне".
"Его настрой поможет ему вернуться как можно быстрее. У него великолепный характер, особенно для такого возраста. Уверен, он использует продемонстрированный в первой команде характер, чтобы сделать все правильно во время реабилитации".
"У него дружная семья, которая будет его поддерживать. Небольшой бонус состоит в том, что часть восстановительного периода придется на межсезонье", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.
10.07.2020 16:35
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Эх жаль жаль, реально по человечески. Может быть было слишком много нагрузок для такого молодого парня.
Главное чтобы ментально нн сломался и берег себя. Надеюсь на скорое возвращение
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Ну короч хана парню. Не станет новым Иньестой.
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а на деле обычный джек вилшир оказался
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жаль пацана, его уже даже в схемки тут рисовали, говорили что он лучше и гринвуда и трента
и даже гринвуда и трента вместе взятых
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Легенда Челси, Диспетчер Челси...
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Перегорел парняга, перестарался. Очередной пенсовский бистяра пошёл по пизде.
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