Гилмор пропустит до четырех месяцев

Билли Гилмор Полузащитник "Челси" Билли Гилмор перенес операцию на поврежденном колене и теперь пропустит до четырех месяцев.

19-летний шотландец получил эту травму на 19-й минуте дерби против "Кристал Пэлас" в минувший вторник, мужественно доиграв до 80-й минуты, когда он был заменен на Жоржиньо.

Травма оказалась весьма серьезной, и Гилмор был вынужден отправиться под нож хирурга. В строй Билли вернется только к ноябрю.

"Билли перенес операцию на колене этим утром, и по нашим прогнозам он пропустит от трех до четырех месяцев, к сожалению".

"Естественно я очень расстроен, как все мы здесь и как сам Билли. Я долго разговаривал с ним вчера. Мы окажем ему поддержку и будем рядом".

"Он стойкий парень, но это серьезный удар по нему как по молодому игроку, который едва заявил о себе".

"Он был так хорош, но я попытался объяснить, что такие вещи случаются в футболе. Он должен быть доволен тем, чего добился и как проявил себя в это сезоне".

"Его настрой поможет ему вернуться как можно быстрее. У него великолепный характер, особенно для такого возраста. Уверен, он использует продемонстрированный в первой команде характер, чтобы сделать все правильно во время реабилитации".

"У него дружная семья, которая будет его поддерживать. Небольшой бонус состоит в том, что часть восстановительного периода придется на межсезонье", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.


Метки Гилмор, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 16:35

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  1. xah 10.07.2020 17:31 # xah
    Эх жаль жаль, реально по человечески. Может быть было слишком много нагрузок для такого молодого парня.

    Главное чтобы ментально нн сломался и берег себя. Надеюсь на скорое возвращение

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  2. chelsea88 10.07.2020 17:12 # chelsea88
    Ну короч хана парню. Не станет новым Иньестой.

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  3. superperez101 10.07.2020 17:09 # superperez101
    а на деле обычный джек вилшир оказался

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  4. superperez101 10.07.2020 17:08 # superperez101
    жаль пацана, его уже даже в схемки тут рисовали, говорили что он лучше и гринвуда и трента
    и даже гринвуда и трента вместе взятых

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  5. drogba11cool 10.07.2020 16:50 # drogba11cool
    Легенда Челси, Диспетчер Челси...

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  6. sausage 10.07.2020 16:45 # sausage
    Перегорел парняга, перестарался. Очередной пенсовский бистяра пошёл по пизде.

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