Гилмор пропустит до четырех месяцев

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор перенес операцию на поврежденном колене и теперь пропустит до четырех месяцев.

19-летний шотландец получил эту травму на 19-й минуте дерби против "Кристал Пэлас" в минувший вторник, мужественно доиграв до 80-й минуты, когда он был заменен на Жоржиньо.



Травма оказалась весьма серьезной, и Гилмор был вынужден отправиться под нож хирурга. В строй Билли вернется только к ноябрю.



"Билли перенес операцию на колене этим утром, и по нашим прогнозам он пропустит от трех до четырех месяцев, к сожалению".



"Естественно я очень расстроен, как все мы здесь и как сам Билли. Я долго разговаривал с ним вчера. Мы окажем ему поддержку и будем рядом".



"Он стойкий парень, но это серьезный удар по нему как по молодому игроку, который едва заявил о себе".



"Он был так хорош, но я попытался объяснить, что такие вещи случаются в футболе. Он должен быть доволен тем, чего добился и как проявил себя в это сезоне".



"Его настрой поможет ему вернуться как можно быстрее. У него великолепный характер, особенно для такого возраста. Уверен, он использует продемонстрированный в первой команде характер, чтобы сделать все правильно во время реабилитации".



"У него дружная семья, которая будет его поддерживать. Небольшой бонус состоит в том, что часть восстановительного периода придется на межсезонье", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.