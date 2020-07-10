Хендерсон избежал операции, но в этом сезоне уже не сыграет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что капитан команды Джордан Хендерсон избежал операции на колене, но в остатке этого сезона не сыграет.

Хендерсон повредил свое левое колено, неудачно столкнувшись с Ивом Буссума во втором тайме победного для "красных" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую среду (1:3).



Вскоре появились опасения, что 30-летний полузащитник может пропустить даже старт следующего сезона в сентябре, однако Клопп ожидает, что его подопечный поправится раньше.



"Из всех плохих сценариев этот лучший. Его колено не требует операции, и он больше не сыграет за нас в остатке сезона. Я вполне позитивно оцениваю шансы на то, что он начнет новый сезон с нами".



"Все мы были обеспокоены, когда увидели его на газоне и когда он покидал поле".



"Когда вчера поступили новости, все мы испытали большое облечение. Это не круто, но это лучшее, что могло быть. На нем быстро заживают болячки, и он скоро вернется", — цитирует Клоппа Sky Sports.