Невилл сравнил трио нападающих МЮ с Салахом, Фирмино и Мане
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд способны достичь высот знаменитого трио нападения "Ливерпуля".
Накануне "Юнайтед" при помощи своих нападающих разгромил на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:3 и продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 матчей.
Теперь на счету Маркуса, Антони и Мейсона уже 56 голов в этом сезоне, тогда как нападающие "Ливерпуля" отличились 53 раза. По мнению Невилла, пока это связки разного уровня, однако тройка из "Юнайтед" стремительно сокращает дистанцию до эталона.
"Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане — зрелые и проверенные игроки. Это лучшая тройка нападения в Премьер-Лиге. Я говорил это, даже когда "Манчестер Сити" выигрывал титул".
"Эти трое из "Юнайтед" пока не достигли уровня трио нападения "Ливерпуля", да и нельзя этого ожидать от них сейчас, но они обладают талантом и способностью".
"Раньше были вопросы, достаточно ли хорош Рэшфорд, достаточно ли хорош Мартиаль, а Гринвуд тогда еще не заявил о себе. Но сейчас они доказывают, что достаточно хороши, могут играть и становиться лучше".
"Тройка нападения "Ливерпуля" впереди, однако у "Манчестер Юнайтед" есть повод восхищаться. Если ты веришь в этих молодых игроков и будешь давать им шансы играть на желаемых ими позициях, ты будешь удивлен тем, чего сможешь достичь", — сообщил Невилл в своем подкасте.
10.07.2020 15:00
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Последние комментарии:
Если хорошо и правильно сыграются вместе, и каждый будет чувствовать себя хорошо в команде, а не мешать друг другу, то он будут намного лучше чем Ливерпульское трио.
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Ну вообще, если адекватно, хорошая тройка у МЮ в атаке.
Конечно, они ещё трофея не нюхавшие. Но вполне, при хорошем понимании друг друга и без травм могут выстрелить в АПЛ.
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Посмотрим что выиграет это трио
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Все он правильно сказал. У них все получается. Тем интереснее будет противостояние, но надеюсь Ливерпуль всё же будет сильнее.
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Ливерские сучки не заслуживают, чтоб их сравнивали с этой машиной
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Говорят что невил долбоеб....но что бы на столько этогь я не знал!
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