Невилл сравнил трио нападающих МЮ с Салахом, Фирмино и Мане

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд способны достичь высот знаменитого трио нападения "Ливерпуля".

Накануне "Юнайтед" при помощи своих нападающих разгромил на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:3 и продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 матчей.



Теперь на счету Маркуса, Антони и Мейсона уже 56 голов в этом сезоне, тогда как нападающие "Ливерпуля" отличились 53 раза. По мнению Невилла, пока это связки разного уровня, однако тройка из "Юнайтед" стремительно сокращает дистанцию до эталона.



"Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане — зрелые и проверенные игроки. Это лучшая тройка нападения в Премьер-Лиге. Я говорил это, даже когда "Манчестер Сити" выигрывал титул".



"Эти трое из "Юнайтед" пока не достигли уровня трио нападения "Ливерпуля", да и нельзя этого ожидать от них сейчас, но они обладают талантом и способностью".



"Раньше были вопросы, достаточно ли хорош Рэшфорд, достаточно ли хорош Мартиаль, а Гринвуд тогда еще не заявил о себе. Но сейчас они доказывают, что достаточно хороши, могут играть и становиться лучше".



"Тройка нападения "Ливерпуля" впереди, однако у "Манчестер Юнайтед" есть повод восхищаться. Если ты веришь в этих молодых игроков и будешь давать им шансы играть на желаемых ими позициях, ты будешь удивлен тем, чего сможешь достичь", — сообщил Невилл в своем подкасте.