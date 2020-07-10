Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
Благодаря жеребьевке "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" узнали, с кем могут сыграть в четвертьфинале и полуфинале Лиги Европы.
Как известно, обеим английским командам еще предстоит провести по ответной встрече в 1/8 финала. Там "Юнайтед" имеет перевел в пять голов над ЛАСКом, а вот "Вулверхэмптон" вернулся от "Олимпиакоса" с ничьей 1:1.
Если "красные дьяволы" достигнут четвертьфинала, в чем нет сомнений, то сыграют там с "Копенгагеном" или "Истанбул Башакшехир". "Волки" в случае успеха сразятся с "Ромой" или "Севильей".
Добавим, что ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы назначены на 5-6 августа. Четвертьфиналы пройдут 10-11 августа, полуфиналы — 16-17 августа, а финал — 21 августа.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
Пара 1: Шахтер / Вольфсбург — Базель / Айнтрахт
Пара 2: Манчестер Юнайтед / ЛАСК — Копенгаген / Истанбул Башакшехир
Пара 3: Интер / Хетафе — Байер / Рейнджерс
Пара 4: Вулверхэмптон / Олимпиакос — Рома / Севилья
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы
Победитель пары 4 — победитель пары 2
Победитель пары 3 — победитель пары 1
10.07.2020 14:35
Просмотров: 180
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: