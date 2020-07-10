Эшпириту Санту — лучший тренер Премьер-Лиги в июне

Нуну Эшпириту Санту с помощниками Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам июня.

После возобновления сезона "волки" выиграли все три своих матча в июне, не пропустив ни одного гола. Подопечные Эшпириту Санту последовательно одолели "Вест Хэм", "Борнмут" и "Астон Виллу".

Также было учтено, что в начале марта, до остановки сезона, "Вулверхэмптон" победил "Тоттенхэм" и сыграл вничью с "Брайтоном".

Благодаря этому рывку "Вулверхэмптон" стал серьезным претендентом на место в зоне Лиги Чемпионов, однако последовавшие в июле поражения от "Арсенала" и "Шеффилд Юнайтед" отбросили "волков" назад.

Помимо Нуну, для которого эта награда стала второй в карьере после сентября 2018, на звание Тренера Месяца в июне также претендовали Стив Брюс, Фрэнк Лэмпард и Оле Гуннар Сульшер.

Нуну Эшпириту Санту с помощниками


Метки Вулверхэмптон, награды, Премьер-Лига, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 14:20

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  1. kingsb 10.07.2020 14:28 # kingsb
    Тупо из-за того , что он -негр, ой, простите, темнокожий тренер.

    (ответить)

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