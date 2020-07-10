Эшпириту Санту — лучший тренер Премьер-Лиги в июне

Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам июня.

После возобновления сезона "волки" выиграли все три своих матча в июне, не пропустив ни одного гола. Подопечные Эшпириту Санту последовательно одолели "Вест Хэм", "Борнмут" и "Астон Виллу".



Также было учтено, что в начале марта, до остановки сезона, "Вулверхэмптон" победил "Тоттенхэм" и сыграл вничью с "Брайтоном".



Благодаря этому рывку "Вулверхэмптон" стал серьезным претендентом на место в зоне Лиги Чемпионов, однако последовавшие в июле поражения от "Арсенала" и "Шеффилд Юнайтед" отбросили "волков" назад.



Помимо Нуну, для которого эта награда стала второй в карьере после сентября 2018, на звание Тренера Месяца в июне также претендовали Стив Брюс, Фрэнк Лэмпард и Оле Гуннар Сульшер.



