Бруну Фернандеш снова признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в июне.
Фернандеш стал всего лишь седьмым игроком в истории, признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге два раза подряд. Правда, из-за остановки сезона первая награда Бруну датируется еще февралем.
Как гласит официальный веб-сайт Премьер-Лиги, игра Фернандеша в первой половине марта также была принята во внимание при распределении этой награды.
В прошлом месяце, а также в марте январский новичок "красных дьяволов" забил четыре гола, огорчив дублем "Брайтон", реализовав пенальти против "Тоттенхэма", а также отличившись против "Эвертона".
Помимо 25-летнего португальца, на звание Игрока Месяца в июне также претендовали Конор Коуди, Данни Ингс, Рауль Хименес, Антони Мартиаль и Аллан Сен-Максимен.
Добавим, что с 1 января Фернандеш поучаствовал в 13 голах "Юнайтед" — больше всех в Премьер-Лиге за этот период. Форма Бруну позволила "красным дьяволам" продлить свою беспроигрышную серию уже до 17 матчей с учетом всех соревнований.
10.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
Топарь конечно лютый!
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Когда Ливерпуль уже проводит предсезонку в полноги, лучший в ничего не значащих матчах апл-очки - монк)))
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Топчик конечно, но зачем так стимулировать
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В Июле тоже может стать лучшим, если продолжит так же играть.
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Вполне заслуженно. Топ игрок.
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