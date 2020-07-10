Бруну Фернандеш снова признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в июне.

Фернандеш стал всего лишь седьмым игроком в истории, признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге два раза подряд. Правда, из-за остановки сезона первая награда Бруну датируется еще февралем.



Как гласит официальный веб-сайт Премьер-Лиги, игра Фернандеша в первой половине марта также была принята во внимание при распределении этой награды.



В прошлом месяце, а также в марте январский новичок "красных дьяволов" забил четыре гола, огорчив дублем "Брайтон", реализовав пенальти против "Тоттенхэма", а также отличившись против "Эвертона".



Помимо 25-летнего португальца, на звание Игрока Месяца в июне также претендовали Конор Коуди, Данни Ингс, Рауль Хименес, Антони Мартиаль и Аллан Сен-Максимен.



Добавим, что с 1 января Фернандеш поучаствовал в 13 голах "Юнайтед" — больше всех в Премьер-Лиге за этот период. Форма Бруну позволила "красным дьяволам" продлить свою беспроигрышную серию уже до 17 матчей с учетом всех соревнований.