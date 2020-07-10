Бруну Фернандеш снова признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в июне.

Фернандеш стал всего лишь седьмым игроком в истории, признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге два раза подряд. Правда, из-за остановки сезона первая награда Бруну датируется еще февралем.

Как гласит официальный веб-сайт Премьер-Лиги, игра Фернандеша в первой половине марта также была принята во внимание при распределении этой награды.

В прошлом месяце, а также в марте январский новичок "красных дьяволов" забил четыре гола, огорчив дублем "Брайтон", реализовав пенальти против "Тоттенхэма", а также отличившись против "Эвертона".

Помимо 25-летнего португальца, на звание Игрока Месяца в июне также претендовали Конор Коуди, Данни Ингс, Рауль Хименес, Антони Мартиаль и Аллан Сен-Максимен.

Добавим, что с 1 января Фернандеш поучаствовал в 13 голах "Юнайтед" — больше всех в Премьер-Лиге за этот период. Форма Бруну позволила "красным дьяволам" продлить свою беспроигрышную серию уже до 17 матчей с учетом всех соревнований.


Метки Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 14:00

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  1. arhangel777 10.07.2020 14:40 # arhangel777
    Топарь конечно лютый!

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  2. electric 10.07.2020 14:40 # electric
    Когда Ливерпуль уже проводит предсезонку в полноги, лучший в ничего не значащих матчах апл-очки - монк)))

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  3. k-pop 10.07.2020 14:11 # k-pop
    Топчик конечно, но зачем так стимулировать

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  4. suddenly 10.07.2020 14:09 # suddenly
    В Июле тоже может стать лучшим, если продолжит так же играть.

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  5. chelsea88 10.07.2020 14:04 # chelsea88
    Вполне заслуженно. Топ игрок.

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