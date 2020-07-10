Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити" узнал своих потенциальных соперников по четвертьфиналу и полуфиналу Лиги Чемпионов.

Напомним, "Сити" выиграл первый матч 1/8 финала против "Реала" в Мадриде со счетом 1:2 и в начале августа ждет команду Зинедина Зидана на "Этихад" для ответной встречи.



Если "горожане" пройдут "Реал", то в 1/4 финала сыграют с победителем пары "Лион" — "Ювентус". Первую встречу во Франции чемпионы итальянской Серии А неожиданно проиграли (1:0).



Что касается "Челси", то "синие" были просто деклассированы "Баварией" в домашнем матче (0:3), и ответная встреча выглядит формальностью, но если в Мюнхене случится чудо, то дальше команда Фрэнка Лэмпарда сыграет с "Наполи" или "Барселоной".



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



Пара 1: Реал / Манчестер Сити — Лион / Ювентус

Пара 2: РБ Лейпциг — Атлетико

Пара 3: Наполи / Барселона — Челси / Бавария

Пара 4: Аталанта — ПСЖ



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов



Победитель пары 1 — победитель пары 3

Победитель пары 2 — победитель пары 4