Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити" узнал своих потенциальных соперников по четвертьфиналу и полуфиналу Лиги Чемпионов.
Напомним, "Сити" выиграл первый матч 1/8 финала против "Реала" в Мадриде со счетом 1:2 и в начале августа ждет команду Зинедина Зидана на "Этихад" для ответной встречи.
Если "горожане" пройдут "Реал", то в 1/4 финала сыграют с победителем пары "Лион" — "Ювентус". Первую встречу во Франции чемпионы итальянской Серии А неожиданно проиграли (1:0).
Что касается "Челси", то "синие" были просто деклассированы "Баварией" в домашнем матче (0:3), и ответная встреча выглядит формальностью, но если в Мюнхене случится чудо, то дальше команда Фрэнка Лэмпарда сыграет с "Наполи" или "Барселоной".
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
Пара 1: Реал / Манчестер Сити — Лион / Ювентус
Пара 2: РБ Лейпциг — Атлетико
Пара 3: Наполи / Барселона — Челси / Бавария
Пара 4: Аталанта — ПСЖ
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов
Победитель пары 1 — победитель пары 3
Победитель пары 2 — победитель пары 4
10.07.2020 13:40
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Последние комментарии:
вот это шанс для ПСЖ, сказка просто
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Смотрел трансляцию и всё время думал, где наш ливерпуль.
Потом только вспомнилось какую порку нам устроили матрасники, при чём на нашем родном стадионе.
Позорнее наверное только вылет Арсенала из лч от Баварии с общим счётом 10:2. Так что, к счастью мы пока ещё не самая позорная команда англии. Выпьем же за это, красные братья.
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Ювентус будет чемпионом
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ПСЖ проплатили выход в финал.
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Писта парижанам
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челси что так и так отсосет или у Баварии или у Барсы или у Наполи, поэтому Челси это "Клуб 3 члена" кто бы сомневался Карл
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КОРОЛИ!!!
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