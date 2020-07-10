Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити" узнал своих потенциальных соперников по четвертьфиналу и полуфиналу Лиги Чемпионов.

Напомним, "Сити" выиграл первый матч 1/8 финала против "Реала" в Мадриде со счетом 1:2 и в начале августа ждет команду Зинедина Зидана на "Этихад" для ответной встречи.

Если "горожане" пройдут "Реал", то в 1/4 финала сыграют с победителем пары "Лион" — "Ювентус". Первую встречу во Франции чемпионы итальянской Серии А неожиданно проиграли (1:0).

Что касается "Челси", то "синие" были просто деклассированы "Баварией" в домашнем матче (0:3), и ответная встреча выглядит формальностью, но если в Мюнхене случится чудо, то дальше команда Фрэнка Лэмпарда сыграет с "Наполи" или "Барселоной".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

Пара 1: Реал / Манчестер Сити — Лион / Ювентус
Пара 2: РБ Лейпциг — Атлетико
Пара 3: Наполи / Барселона — Челси / Бавария
Пара 4: Аталанта — ПСЖ

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

Победитель пары 1 — победитель пары 3
Победитель пары 2 — победитель пары 4


Метки жеребьевка, Лига Чемпионов, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 13:40

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  1. blueswin 10.07.2020 14:39 # blueswin
    вот это шанс для ПСЖ, сказка просто

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  2. sterlyad 10.07.2020 13:59 # sterlyad
    Смотрел трансляцию и всё время думал, где наш ливерпуль.
    Потом только вспомнилось какую порку нам устроили матрасники, при чём на нашем родном стадионе.
    Позорнее наверное только вылет Арсенала из лч от Баварии с общим счётом 10:2. Так что, к счастью мы пока ещё не самая позорная команда англии. Выпьем же за это, красные братья.

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  3. df1992 10.07.2020 13:58 # df1992
    Ювентус будет чемпионом

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  4. brown-ale 10.07.2020 13:56 # brown-ale
    ПСЖ проплатили выход в финал.

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  5. keane16 10.07.2020 13:54 # keane16
    Писта парижанам

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  6. gormartin 10.07.2020 13:49 # gormartin
    челси что так и так отсосет или у Баварии или у Барсы или у Наполи, поэтому Челси это "Клуб 3 члена" кто бы сомневался Карл

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  7. scholes22 10.07.2020 13:47 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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