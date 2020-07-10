Семь вещей, что мы узнали в 34-м туре

"Манчестер Юнайтед" продолжает крушить своих соперников, Джейми Варди снова наказывает "Арсенал", "Уотфорд" сделал шаг к выживанию в Премьер-Лиге. Таковы лишь некоторые наблюдения, которые мы могли сделать в сыгранном 34-м туре.





"Уотфорд" зарабатывает отрыв



Команда Найджела Пирсона выиграла, возможно, единственный поединок, который выиграть было обязательно. Начав летний период без побед, "шершни" имела в запасе одно большое преимущество над конкурентами — оставшуюся встречу с "Норвичем".



"Канарейки" давно раздают очки всем, но они заставили поработать "Уотфорд" ради результата. Развязка получилась драматичной и неожиданной. Данни Уэлбек, от которого голов не ждали в принципе, забил свой первый в составе клуба потрясающим ударом через себя. Он позволил "шершням" взять три очка и получить преимущество в четыре пункта над конкурентам. 31 очко, учитывая все тенденции, приближает "Уотфорд" на очень близкое расстояние к спасению. Еще одна победа — и подопечные Пирсона наверняка уйдут в недостижимый для "Борнмута" и "Астон Виллы" отрыв.



"Челси" выходит на третье место



На этот раз третье место не могло уйти от "Челси", как это было неделю назад. В прошлый мид-уик команда Фрэнка Лэмпарда играла дерби с "Вест Хэмом", уже зная о поражение "Лестера" в игре с "Эвертоном". Теперь она обоснованно предполагала потерю "лис" на поле "Арсенала", играя на пару часов раньше с другим лондонским соперником в лице "Кристал Пэлас".



Удача снова была на стороне "Челси". Правда, праздновать гол на седьмой минуте гостям было неуместно, учитывая, что он случился из-за мышечной травмы их бывшего партнера Гари Кэхилла. Второй мяч должен был с концами усмирить соперника, но "Кристал Пэлас" также дважды вернулся в игру и был близок к тому, чтобы забить третий мяч в поединке и вырвать ничейный результат. Неприятные обстоятельства и отсутствие турнирного давления позволили "Пэлас" выдать одно из своих лучших атакующих выступлений за долгое время. Команда Роя Ходжсона реально была близка к тому, чтобы впервые в чемпионате забить три мяча за игру.



"Челси" результат удержал, а затем "Лестер" таки потерял очки и уступил "синим" третью позицию.



Варди отпускать "Арсенал" не станет



На фоне своей серии побед "Арсенал" был фаворитом домашней встречи с "Лестером". Первый тайм этот статус подтвердил. Очень мокрый газон дополнил неубедительность обороны "Лестера", решившего адаптироваться под соперника и сыграть в три центрбека. Букайо Сака снова блистал, а Каспер Шмейхель снова сделал так, чтобы "Лестеру" не стало еще хуже.



0:1 после перерыва оставляли команде Брендана Роджерса шанс. Он стал большим, когда Эдди Нкетиа совершил эффектный выход на замену и заработал красную карточку через минуту после появления на поле. "Арсенал" сел глубоко, и гол неизбежно пришел. Неизбежно и то, что точный удар в составе "Лестера" нанес Джейми Варди — уже 10-й в 10 играх с "канонирами" в чемпионате. Отпускать этого соперника просто так Варди не намерен, и на этот раз его удар также спас "Лестер" от второго подряд выездного поражения.



Учитывая то, что в составе "Арсенала" забил Пьер-Эмерик Обамеянг, голами обменялись два лучших бомбардира чемпионата. Пусть габонец и закрепился у Микеля Артеты на фланге, он остается главным конкурентом для Варди в борьбе за "Золотую бутсу".



"Шеффилд Юнайтед" серьезно вернулся в борьбу



Возможно, сумасшедшая идея о попадании в Лигу Чемпионов и покинула "Брамалл Лэйн", но вручать путевку в Лигу Европу конкурентам "Шеффилд Юнайтед" не станет. Команда Криса Уайлдера снова в огне, и в течение одной недели она одержала сразу две победы над прямыми конкурентами.



Матч с "Вулверхэмптоном" был настолько равным, насколько вообще может быть равной игра двух команд. Три очка могли уйти в обе стороны, хотя наиболее вероятным исходом выглядела ничья. До последних секунд, когда Джон Иган направил мяч в сетку ворот отменным ударом головой после подачи корнера. Ирландский защитник отметился во второй игре подряд очень кстати. После поединка на поле "Бернли" Крис Уайлдер призывал своего центрбека стать более результативным, учитывая заложенный в нем потенциал.



И если Крис Уайлдер чего-то хочет, то обычно это выполняется. Прощаться с шансами на Европу после неудачного рестарта менеджер "Шеффилд Юнайтед" не захотел, и теперь у его команды всего на очко меньше, чем у "волков". Которые, к слову, потерпели второе подряд поражение и резко отстали от команд в зоне Лиги Чемпионов.



"Вест Хэм" упустил свой шанс



"Вест Хэм" перестал выглядеть, как один из претендентов на вылет, в последнюю неделю. Во вторник он мог перестать им быть по факту. Если бы команда Дэвида Мойеса взяла верх над "Бернли" дома, вопрос о сохранении места в Премьер-Лиге был бы уже де-факто снят.



То, что "Бернли" отказывается мысленно завершать чемпионат и набирает очки, "Вест Хэм" не смущало. Лондонцы снова выглядели здорово. В последних трех турах команда Мойеса вернулась к тому эффектному футболу, который она демонстрировала перед карантином. И с "Бернли" Мичейл Антонио и компания создали достаточно шансов для того, чтобы взять три очка. Но Ник Поуп в штрафной соперника и Джей Родригес в штрафной "Вест Хэма" оставили команду Мойеса ни с чем.



Хорошо здесь то, что шанс "Вест Хэма" зависел не столько от мотивации соперника, сколько от игры самих "молотобойцев" в последнее время. Если они продолжат в той же манере, то вопрос будет закрыт максимум через неделю. Два ближайших соперника "Вест Хэма"? "Норвич" и "Уотфорд".



"Тоттенхэму" не становится легче на выезде



Одержав всего три победы в гостях за весь сезон, "шпоры" все же могли рассчитывать на успех в матче с "Борнмутом". Команда Эдди Хау проиграла все поединки после рестарта, проиграла 17 из последних 22 игр в целом, а также сохранила свой последний клин-шит еще в декабре. Но нельзя недооценивать то, насколько плох "Тоттенхэм" может быть в гостях.



Нужно отдать должное "Борнмуту", который все-таки забил (гол отменили), а также произвел неплохое впечатление в первом тайме встречи. Но сам матч, учитывая 12 добавленных к нему минут, по ощущениям длился целую вечность, не производя ничего. "Борнмуту" удалось впервые в Премьер-Лиге избежать ударов в створ собственных ворот. Команда Жозе Моуриньо не пробила в створ соперника в Премьер-Лиге ни разу впервые с весны 2007 года.



Для хозяев это все-таки полезное очко, для "Тоттенхэма" — разве что сомнительное утешение третьим клин-шитом после рестарта сезона.



МЮ не планирует забивать меньше трех



Сдержать атакующий порыв "Юнайтед" этим летом удалось только "Тоттенхэму". Все остальные проигрывали с разницей в три мяча, и "Астон Вилла" исключением не стало.



Самое обидное для Дина Смита — то, что его команда неплохо начала этот поединок. Трезеге был близок к тому, чтобы вывести "Виллу" вперед. Пенальти в ворота хозяев был назначен по ошибке арбитра и его ассистентов. Но, стоило "Вилле" пропустить один от "Манчестер Юнайтед", как аутсайдеры расклеились. Команда Оле Гуннара Сульшера очень спокойно выполняла задачу после, Поль Погба забил свой первый гол в Премьер-Лиге, и только Антони Мартиаль не понял, почему именно его (без гола!) отправили отдыхать во втором тайме.



"Юнайтед" отрыв от "Вулверхэмптона" увеличивает до шести очков, а "Вилла" надеется одержать две необходимых победы в оставшихся матчах. Выглядит это маловероятным.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru