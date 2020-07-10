Погба рассказал, что у него на уме

Полузащитник Поль Погба заявил, что хочет выиграть два трофея с "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, а в будущем — и титул Премьер-Лиги.

Накануне Погба помог "красным дьяволам" разгромить "Астон Виллу" со счетом 0:3, забив свой первый гол в этом сезоне.



Выезд на "Вилла Парк" предваряли слухи о том, что Поль передумал уходить из "Юнайтед" и готов заключить новый контракт. В интервью после матча 27-летний француз намекнул, что это может быть правдой.



"Я был травмирован долгое время, поэтому прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова стать собой и быть как можно полезнее для команды".



"У нас есть две цели — выиграть Лигу Европы и Кубок Англии, и именно это у нас на уме".



"Это большой клуб, и мы всегда хотим демонстрировать высокий уровень игры. Сегодня в предыдущие недели мы соответствовали стандартам "Манчестер Юнайтед".



"Мы не выиграли Премьер-Лигу, но это наша цель на будущее. Естественно, мы должны продолжать работать ради этого, нам нужно многое сделать", — сообщил Погба Sky Sports.