Погба рассказал, что у него на уме

Поль Погба Полузащитник Поль Погба заявил, что хочет выиграть два трофея с "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, а в будущем — и титул Премьер-Лиги.

Накануне Погба помог "красным дьяволам" разгромить "Астон Виллу" со счетом 0:3, забив свой первый гол в этом сезоне.

Выезд на "Вилла Парк" предваряли слухи о том, что Поль передумал уходить из "Юнайтед" и готов заключить новый контракт. В интервью после матча 27-летний француз намекнул, что это может быть правдой.

"Я был травмирован долгое время, поэтому прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова стать собой и быть как можно полезнее для команды".

"У нас есть две цели — выиграть Лигу Европы и Кубок Англии, и именно это у нас на уме".

"Это большой клуб, и мы всегда хотим демонстрировать высокий уровень игры. Сегодня в предыдущие недели мы соответствовали стандартам "Манчестер Юнайтед".

"Мы не выиграли Премьер-Лигу, но это наша цель на будущее. Естественно, мы должны продолжать работать ради этого, нам нужно многое сделать", — сообщил Погба Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 11:00

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  1. drogba11cool 10.07.2020 11:35 # drogba11cool
    А как же новая причёска

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  2. raimbek1 10.07.2020 11:31 # raimbek1
    Чуть не привез на ровном месте

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  3. gormartin 10.07.2020 11:10 # gormartin
    У Погба на уме только одно как наебать белого господина на другое это животное не способно

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  4. chr1s8rown 10.07.2020 11:09 # chr1s8rown
    Гол забил и стал снова легендой му

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  5. redevilsfun 10.07.2020 11:05 # redevilsfun
    гол забил и разбомбило его

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