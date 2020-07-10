Стало известно, как Премьер-Лига собрается вернуть фанатов на стадионы

Компания Prenetics, отвечающая за тестирование на коронавирус в Премьер-Лиге, придумала, как фанаты смогут вернуться на трибуны в следующем сезоне.

Prenetics, также отвечающая за регулярное тестирование сборной Англии по крикету, разработала так называемый "цифровой паспорт здоровья", который связывает индивидуальную историю анализов на COVID-19 с номером мобильного телефона человека.



Сделав тест в отведенные временные рамки перед матчем и получив отрицательный результат, болельщик сможет отсканировать QR-код с телефона у турникета и пройти на стадион.



Как сообщает Sky Sports, именно эту систему как основную Премьер-Лига собирается использовать со следующего сезона.



"В данный момент паспорта здоровья используются Премьер-Лигой и сборной Англии по крикету, связывая биометрию человека с результатом его теста на COVID и обеспечивая допуск для игроков и персонала в определенные зоны".



"Таким же образом болельщики смогут связать свои результаты теста с паспортом здоровья и получить допуск на стадионы".



"Результат теста фаната может быть связан с биометрическими данными, которые в свою очередь связаны с купленным билетом. Авиакомпании собираются использовать похожую систему у себя", — сообщил исполнительный директор Prenetics Ави Лазаро.