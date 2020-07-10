Дайер потребовал от "Тоттенхэма" минимум удвоить его зарплату

Эрик Дайер Полузащитник Эрик Дайер потребовал от "Тоттенхэма" минимум удвоить его текущую зарплату в 60 тысяч фунтов.

Сейчас Дайер уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту. И хотя на днях главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выразил надежду на продление сотрудничества, сделать это будет непросто.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви был ошеломлен теми требованиями, которые озвучил 26-летний игрок сборной Англии.

Дайер открыт к новой сделке, но хочет получать не менее 120 тыс. фунтов в неделю, тогда как Леви считает, что такого рода запросы оторваны от реальности, учитывая вызванный пандемией коронавируса экономический кризис.

Стоит отметить, что при Моуриньо Дайер закрепился в стартовом составе и стал играть центрального защитника — до своей четырехматчевой дисквалификации. Учитывая возросшую важность Дайера для команды, Леви не оставит попыток договориться, но одновременно готов и к другому варианту — продаже игрока.


Метки Дайер, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 09:00

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  1. gormartin 10.07.2020 09:54 # gormartin
    такой же еблан как и безвиз

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  2. drogba11cool 10.07.2020 09:39 # drogba11cool
    Зарплата 10-ых годов

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  3. trent 10.07.2020 09:20 # trent
    Вполне логичный запрос для игрока основы в расцвете сил, играющего основную роль в клубе, претендующего на место в ЛЧ.
    Леви ситуация с Эриксеном ничему не научила. МЮ нужно побороться за Дайера ближе к зиме, когда цена на него рухнет.

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