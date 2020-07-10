Моуриньо обрушил гнев на Оливера
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обрушил свой гнев на рефери Майкла Оливера после безголевого матча против "Борнмута".
На четвертой минуте матча на "Виталити" Джошуа Кинг очевидным образом сбил в своей штрафной нападающего "шпор" Харри Кейна, однако рефери в поле Пол Тирни, посовещавшись со своим коллегой в видеостудии Оливером, не назначил пенальти — хотя позже Премьер-Лига подтвердила, что эта была ошибкой.
Именно Оливер отвечал за VAR и в предыдущем матче "Тоттенхэма", когда гол Кейна против "Шеффилд Юнайтед" был отменен из-за попадания мяча в руку Лукаса Моуры. Помня об этом, Моуриньо не стал сдерживать себя.
"У матча был один самый важный момент — вы знаете когда, вы знаете с участием кого. Я больше ничего не хочу говорить об этом, потому что каждый все знает. Каждый".
"Этот же рефери отвечал за VAR в матче против "Шеффилд Юнайтед".
"Каждый в мире знает, что здесь был пенальти. Когда я говорю "каждый", я имею ввиду буквально каждого. Это не только мое мнение, это мнение каждого в мире. Каждый знает, что это пенальти. Каждый значит каждый, каждый".
"Я не говорю, что Харри Кейн забивает 100 процентов своих пенальти, но очень, очень часто. При обычном раскладе мы бы выигрывали 1:0 на пятой минуте против находящейся в беде команде, и я думаю, игра была бы совершенно другой".
"Как и против "Шеффилда", лучшим в матче был не один из наших игроков. Но против "Шеффилда" я мог винить себя и игроков, сегодня я этого сделать не могу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Добавим, что за все 90 минут против аутсайдера "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ.
10.07.2020 08:00
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