Система VAR совершила три грубых ошибки в четверг

Премьер-Лига сообщила, что система VAR приняла три ошибочных решения за вечер четверга.

В четверг в высшем английском дивизионе было сыграно три матча, и в каждом из них система видеопомощи рефери дала сбой, официальное подтверждение чему издание BBC получило от Премьер-Лиги.



Во-первых, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не должен был получить пенальти против "Астон Виллы". На самом деле не Эзри Конса нарушал правила на португальце, а наоборот.



Во-вторых, ошибкой было назначение пенальти в пользу "Саутгемптона" против "Эвертона". Впрочем, Джеймс Уорд-Проуз все равно не забил с 11-метровой отметки, попал в крестовину.



Наконец, система VAR должна была указать рефери Майклу Оливеру на то, что Джошуа Кинг из "Борнмута" фолил на Харри Кейне из "Тоттенхэма", и в ворота "вишенок" следует назначить пенальти.