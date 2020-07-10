Система VAR совершила три грубых ошибки в четверг
Премьер-Лига сообщила, что система VAR приняла три ошибочных решения за вечер четверга.
В четверг в высшем английском дивизионе было сыграно три матча, и в каждом из них система видеопомощи рефери дала сбой, официальное подтверждение чему издание BBC получило от Премьер-Лиги.
Во-первых, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не должен был получить пенальти против "Астон Виллы". На самом деле не Эзри Конса нарушал правила на португальце, а наоборот.
Во-вторых, ошибкой было назначение пенальти в пользу "Саутгемптона" против "Эвертона". Впрочем, Джеймс Уорд-Проуз все равно не забил с 11-метровой отметки, попал в крестовину.
Наконец, система VAR должна была указать рефери Майклу Оливеру на то, что Джошуа Кинг из "Борнмута" фолил на Харри Кейне из "Тоттенхэма", и в ворота "вишенок" следует назначить пенальти.
10.07.2020 07:00
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Последние комментарии:
так поменяйте этих Варологов которые там в шары еб.тся и не компосируйте мзги!
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да-да, виновата система в виде камеры-монитор, а не пидарасины, сидящие за этим монитором и принимающие решения
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Рот Ферги все ещё работает, уже и без зубов гоняет лысого
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Дала сбой не вар, а судьи, которые сидели за ней и в очередной раз показали свою некомпетентность.
Вообще главный сам должен бегать к монитору, англичане уже заебали своим снобизмом и тупостью.
Странно, что клубы, за счет которых и содержится фа и ее судьи, не требуют адекватного подхода к делу. В итоге команды несут многомиллионные потери из-за ошибок арбитров, но тех не наказывают, просто какой-то сюрреализм в капиталистическом мире
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Знатно Сульшер заротировал за время карантина)))
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Лишь бы какую нибудь #$%ню написать
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Обоснований ноль. Бруно был первый на мяче
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