Система VAR совершила три грубых ошибки в четверг

Фол на Бруну Фернандеше Премьер-Лига сообщила, что система VAR приняла три ошибочных решения за вечер четверга.

В четверг в высшем английском дивизионе было сыграно три матча, и в каждом из них система видеопомощи рефери дала сбой, официальное подтверждение чему издание BBC получило от Премьер-Лиги.

Во-первых, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не должен был получить пенальти против "Астон Виллы". На самом деле не Эзри Конса нарушал правила на португальце, а наоборот.

Во-вторых, ошибкой было назначение пенальти в пользу "Саутгемптона" против "Эвертона". Впрочем, Джеймс Уорд-Проуз все равно не забил с 11-метровой отметки, попал в крестовину.

Наконец, система VAR должна была указать рефери Майклу Оливеру на то, что Джошуа Кинг из "Борнмута" фолил на Харри Кейне из "Тоттенхэма", и в ворота "вишенок" следует назначить пенальти.


Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 10.07.2020 08:20 # scauzer11
    так поменяйте этих Варологов которые там в шары еб.тся и не компосируйте мзги!

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  2. farot 10.07.2020 08:05 # farot
    да-да, виновата система в виде камеры-монитор, а не пидарасины, сидящие за этим монитором и принимающие решения

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  3. stev-g 10.07.2020 07:58 # stev-g
    Рот Ферги все ещё работает, уже и без зубов гоняет лысого

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  4. liverfun 10.07.2020 07:57 # liverfun
    Дала сбой не вар, а судьи, которые сидели за ней и в очередной раз показали свою некомпетентность.
    Вообще главный сам должен бегать к монитору, англичане уже заебали своим снобизмом и тупостью.
    Странно, что клубы, за счет которых и содержится фа и ее судьи, не требуют адекватного подхода к делу. В итоге команды несут многомиллионные потери из-за ошибок арбитров, но тех не наказывают, просто какой-то сюрреализм в капиталистическом мире

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  5. arhangel777 10.07.2020 07:46 # arhangel777
    Знатно Сульшер заротировал за время карантина)))

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  6. harvester 10.07.2020 07:13 # harvester
    Лишь бы какую нибудь #$%ню написать

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  7. harvester 10.07.2020 07:06 # harvester
    Обоснований ноль. Бруно был первый на мяче

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