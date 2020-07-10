Хендерсон рискует пропустить старт следующего сезона

В "Ливерпуле" опасаются, что капитан команды Джордан Хендерсон пропустит не только концовку этого сезона, но и начало следующего.

В среду вечером Хендерсон своим голом помог "Ливерпулю" обыграть "Брайтон" со счетом 1:3, однако эта победа была омрачена для "красных" травмой колена у Джордана.



После матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сразу сказал, что у него плохое предчувствие, но призвал дождаться вердикта докторов.



Как сообщает The Telegraph, Хендерсону пока не поставлен окончательный диагноз, однако первичное обследование рисует нерадужную картину для английского полузащитника.



У Джордана подозревают повреждение связок, и в таком случае 30-летний игрок может не успеть восстановиться к планируемому на сентябрь старту сезона Премьер-Лиги 2020/21.