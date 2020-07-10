"Юнайтед" продолжает штамповать крупные победы

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" одержал свою четвертую крупную победу в Премьер-Лиге подряд, разгромив на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:3.

Относительно поражения 2:0 от "Ливерпуля" у "вилланов" сменился наконечник атак. На позицию форварда вышел Мбвана Саматта, а не Кинан Дэвис.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на четвертый матч Премьер-Лиги кряду. Виктор Линделеф успел залечить спину.

Хозяева "Вилла Парк" очень достойно смотрелись в начале матче и играли опаснее. Удар мимо ворот из отличной позиции нанес Джек Грилиш, а Трезеге на 25-й минуте свободно продвинулся вперед и с подступов со штрафной пробил в штангу.

Почти сразу после момента Трезеге последовал ответ гостей. Бруну Фернандеш попытался развернуться на 180 градусов на линии штрафной, но был сбит Эзри Консой. Сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 0:1.

На 37-й минуте на себя обратил внимание Мейсон Гринвуд, пробив с линии штрафной, но Хосе Рейна спас "Астон Виллу".

"Дьяволы" резко прибавили перед перерывом, и если Фернандеш пробил головой над перекладиной, то Гринвуд оказался точен. В компенсированное к первому тайму время Мейсон сыграл в стенку с Антони Мартиалем и с линии штрафной направил мяч в угол ворот — 0:2.

Во втором тайме "Юнайтед" принялся добивать соперника. Аарон Ван-Биссака головой слегка не попал в ворота, а гол Маркуса Рэшфорда был отменен из-за того, что Поль Погба закрыл обзор голкиперу.

На 58-й минуте счет ожидаемо стал крупным. Погба принял мяч от углового флажка на подступах к штрафной, чуть улучшил позицию и нанес обводящий удар в притирку со штангой — 0:3.

Спустя три минуты мог отличиться Мартиаль, но его удар практически с края вратарской площади пришелся в перекладину.

Дальше последовали многочисленные замены, команды явно подустали, и концовка матча прошла относительно спокойно. Хозяева уже не сопротивлялись, но легко могли пропустить четвертый.

"Астон Вилла" неплохо начала матч, но была надломлена назначенным пенальти. И хотя пенальти вызывает некоторые вопросы, победа "Юнайтед" выглядит абсолютно заслуженной и вполне могла быть еще крупнее.

"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2020 00:10

Количество просмотров Просмотров: 1495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 10.07.2020 00:57 # mancunia-planet
    Олеги обязаны пробиться в лч с такой игрой. Последние матчи просто огонь. Ебучий Погба проснулся, только оборона вызывает сомнения два оленя умеют привозить в центральной зоне. В остальном всё ништяк.

    (ответить)

  2. oldman 10.07.2020 00:55 # oldman
    типа у погорельцев нет ни рода, ни клуба?

    (ответить)

  3. thegodfather 10.07.2020 00:48 # thegodfather
    Мю клуб пидарасов. Храните!

    (ответить)

  4. forester 10.07.2020 00:43 # forester
    Отдуши!!!!!

    (ответить)

  5. m-ballack 10.07.2020 00:30 # m-ballack
    Норм, теперь уже и Миха раздаёт за горения.

    Make Premiership Great Again!

    (ответить)

  6. chronicle 10.07.2020 00:20 # chronicle
    Четверка в принципе определилась
    1. Ливерпуль
    2. Сити
    3. Лестер
    4. Юнайтед
    В ЛЧ можно дать жару, там еще и Волки с Шеффилдом и Арсеналом в ЛЕ попылят неплохо.

    (ответить)

  7. thegodfather 10.07.2020 00:20 # thegodfather
    Мю клуб пидарасов. Теперь уже официально.
    Мои поздравления красножопым пидарасам, эдаким хуесосам всех мастей!!Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  8. chronicle 10.07.2020 00:18 # chronicle
    Очко Щельщепидоров заштамповано по самый желудокПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  9. brown-ale 10.07.2020 00:18 # brown-ale
    Сульшер четко ведет команду. Будут третьими в итоге.
    PS Фернандеш симуляшка.

    (ответить)

  10. forester 10.07.2020 00:17 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам -  изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

    (ответить)

  11. udaff 10.07.2020 00:17 # udaff
    Хороший футбол от МЮ! Верим в Олега)))

    (ответить)

  12. ba-29 10.07.2020 00:16 # ba-29
    Вилла бомжи конечно жесткие, настала пора вернуться в шип на пару с молотками. Вишни должны остаться.

    (ответить)

  13. master-fakaster 10.07.2020 00:16 # master-fakaster
    Пенсов с победой

    (ответить)

  14. antuanpdf 10.07.2020 00:16 # antuanpdf
    Glory Glory Man Uniteeeed!!!

    (ответить)

  15. januzaj00 10.07.2020 00:15 # januzaj00
    Пенсов с победой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: