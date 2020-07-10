"Юнайтед" продолжает штамповать крупные победы

"Манчестер Юнайтед" одержал свою четвертую крупную победу в Премьер-Лиге подряд, разгромив на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:3.

Относительно поражения 2:0 от "Ливерпуля" у "вилланов" сменился наконечник атак. На позицию форварда вышел Мбвана Саматта, а не Кинан Дэвис.



Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на четвертый матч Премьер-Лиги кряду. Виктор Линделеф успел залечить спину.



Хозяева "Вилла Парк" очень достойно смотрелись в начале матче и играли опаснее. Удар мимо ворот из отличной позиции нанес Джек Грилиш, а Трезеге на 25-й минуте свободно продвинулся вперед и с подступов со штрафной пробил в штангу.



Почти сразу после момента Трезеге последовал ответ гостей. Бруну Фернандеш попытался развернуться на 180 градусов на линии штрафной, но был сбит Эзри Консой. Сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 0:1.



На 37-й минуте на себя обратил внимание Мейсон Гринвуд, пробив с линии штрафной, но Хосе Рейна спас "Астон Виллу".



"Дьяволы" резко прибавили перед перерывом, и если Фернандеш пробил головой над перекладиной, то Гринвуд оказался точен. В компенсированное к первому тайму время Мейсон сыграл в стенку с Антони Мартиалем и с линии штрафной направил мяч в угол ворот — 0:2.



Во втором тайме "Юнайтед" принялся добивать соперника. Аарон Ван-Биссака головой слегка не попал в ворота, а гол Маркуса Рэшфорда был отменен из-за того, что Поль Погба закрыл обзор голкиперу.



На 58-й минуте счет ожидаемо стал крупным. Погба принял мяч от углового флажка на подступах к штрафной, чуть улучшил позицию и нанес обводящий удар в притирку со штангой — 0:3.



Спустя три минуты мог отличиться Мартиаль, но его удар практически с края вратарской площади пришелся в перекладину.



Дальше последовали многочисленные замены, команды явно подустали, и концовка матча прошла относительно спокойно. Хозяева уже не сопротивлялись, но легко могли пропустить четвертый.



"Астон Вилла" неплохо начала матч, но была надломлена назначенным пенальти. И хотя пенальти вызывает некоторые вопросы, победа "Юнайтед" выглядит абсолютно заслуженной и вполне могла быть еще крупнее.



"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче