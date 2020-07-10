"Юнайтед" продолжает штамповать крупные победы
"Манчестер Юнайтед" одержал свою четвертую крупную победу в Премьер-Лиге подряд, разгромив на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:3.
Относительно поражения 2:0 от "Ливерпуля" у "вилланов" сменился наконечник атак. На позицию форварда вышел Мбвана Саматта, а не Кинан Дэвис.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на четвертый матч Премьер-Лиги кряду. Виктор Линделеф успел залечить спину.
Хозяева "Вилла Парк" очень достойно смотрелись в начале матче и играли опаснее. Удар мимо ворот из отличной позиции нанес Джек Грилиш, а Трезеге на 25-й минуте свободно продвинулся вперед и с подступов со штрафной пробил в штангу.
Почти сразу после момента Трезеге последовал ответ гостей. Бруну Фернандеш попытался развернуться на 180 градусов на линии штрафной, но был сбит Эзри Консой. Сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 0:1.
На 37-й минуте на себя обратил внимание Мейсон Гринвуд, пробив с линии штрафной, но Хосе Рейна спас "Астон Виллу".
"Дьяволы" резко прибавили перед перерывом, и если Фернандеш пробил головой над перекладиной, то Гринвуд оказался точен. В компенсированное к первому тайму время Мейсон сыграл в стенку с Антони Мартиалем и с линии штрафной направил мяч в угол ворот — 0:2.
Во втором тайме "Юнайтед" принялся добивать соперника. Аарон Ван-Биссака головой слегка не попал в ворота, а гол Маркуса Рэшфорда был отменен из-за того, что Поль Погба закрыл обзор голкиперу.
На 58-й минуте счет ожидаемо стал крупным. Погба принял мяч от углового флажка на подступах к штрафной, чуть улучшил позицию и нанес обводящий удар в притирку со штангой — 0:3.
Спустя три минуты мог отличиться Мартиаль, но его удар практически с края вратарской площади пришелся в перекладину.
Дальше последовали многочисленные замены, команды явно подустали, и концовка матча прошла относительно спокойно. Хозяева уже не сопротивлялись, но легко могли пропустить четвертый.
"Астон Вилла" неплохо начала матч, но была надломлена назначенным пенальти. И хотя пенальти вызывает некоторые вопросы, победа "Юнайтед" выглядит абсолютно заслуженной и вполне могла быть еще крупнее.
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
10.07.2020 00:10
Просмотров: 1495
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Олеги обязаны пробиться в лч с такой игрой. Последние матчи просто огонь. Ебучий Погба проснулся, только оборона вызывает сомнения два оленя умеют привозить в центральной зоне. В остальном всё ништяк.
(ответить)
типа у погорельцев нет ни рода, ни клуба?
(ответить)
Мю клуб пидарасов. Храните!
(ответить)
Отдуши!!!!!
(ответить)
Норм, теперь уже и Миха раздаёт за горения.
Make Premiership Great Again!
(ответить)
Четверка в принципе определилась
1. Ливерпуль
2. Сити
3. Лестер
4. Юнайтед
В ЛЧ можно дать жару, там еще и Волки с Шеффилдом и Арсеналом в ЛЕ попылят неплохо.
(ответить)
Мю клуб пидарасов. Теперь уже официально.
Мои поздравления красножопым пидарасам, эдаким хуесосам всех мастей!!
(ответить)
Очко Щельщепидоров заштамповано по самый желудок
(ответить)
Сульшер четко ведет команду. Будут третьими в итоге.
PS Фернандеш симуляшка.
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
Хороший футбол от МЮ! Верим в Олега)))
(ответить)
Вилла бомжи конечно жесткие, настала пора вернуться в шип на пару с молотками. Вишни должны остаться.
(ответить)
Пенсов с победой
(ответить)
Glory Glory Man Uniteeeed!!!
(ответить)
Пенсов с победой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий